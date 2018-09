Festival de Deauville 2018 : le public appelé à voter pour son film préféré

Jusqu’au 8 septembre, les festivaliers peuvent se glisser dans la peau d’un juré et élire le long-métrage qui a fait battre leur cœur. Le prix du public de la Ville de Deauville sera ensuite remis à l’heureux élu.

Il n’y a pas que Sandrine Kiberlain, présidente du jury cette année, qui aura le privilège de sacrer certains des quatorze meilleurs films de cette 44e édition. En effet, les cinéphiles en herbe et détenteurs d’un pass Festival, d’un pass journée, d’un pass étudiant ou encore d’une accréditation invité ou partenaire – hors professionnels comme les producteurs ou les journalistes – peuvent participer à un vote ne concernant que les films en compétition.

A l’issue de chacune des projections qui se tient au Centre International de Deauville ou dans les salles de cinéma du Casino ou du Morny-Club, les spectateurs donnent leur avis en se rendant sur le site dédié grâce notamment à leur smartphone, ou sur l’une des bornes mises à leur disposition sur place. Il leur suffit de s’inscrire, au préalable, en indiquant le code inscrit sur leur badge ou leur bracelet.

Plus le nombre d’étoiles est élevé, plus l’appréciation est positive. Une étoile validée correspond à «Pas du tout», cinq signifiant que le festivalier a aimé le film «A la folie». Un rôle que de nombreux spectateurs, à l'instar de Florence, prennent très au sérieux. «J'essaie d'être juste et note en fonction de l'histoire, de la qualité de la mise en scène ou du jeu des acteurs», a expliqué cette résidente de Honfleur, à la sortie, lundi, de «The Tale».

Un tirage au sort est par ailleurs organisé permettant de remporter deux pass festival pour la 45e édition, d’une valeur de 840 euros. Le résultat sera dévoilé le 17 septembre 2018.