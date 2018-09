Elon Musk fume du cannabis en pleine interview et devient un mème

Elon Musk fait encore parler de lui pour ses frasques : dans la nuit du jeudi au vendredi, le PDJ de Tesla a donné une interview, tout en fumant du cannabis et en buvant du whisky.

Une image décalée qui n'est pas passée inaperçue auprès des internautes, pensant avoir trouvé la source des idées révolutionnaires du milliardaire de 47 ans.

«Mec et si... et si on envoyait ma voiture dans l'espace ?», imagine un utilisateur, en référence au roadster expédié dans le cosmos par SpaceX.

The Dankest Memes of Elon Musk Smoking Weed https://t.co/IlhQS0mgrr pic.twitter.com/RvNOEwRr4P — Boring Me 2 Death (@BoringMe2Death) 7 septembre 2018

«Pourquoi on... pourquoi on ne construirait pas les fusées en Australie et on les laisse tomber dans l'espace ?»

'Elon Musk Smoking Weed' Is High-larious Stoner Meme Gold https://t.co/4TTzhxXGQF pic.twitter.com/395hrmqgYv — Criticoymemesfut (@Criticoymemesf1) 8 septembre 2018

We've finally got the Elon Musk smoking weed memes. pic.twitter.com/z5ClI72CJM — Vijay Sankar (@Pink_HeImet) 7 septembre 2018

C'est Joe Rogan, comédien et présentateur de l'émission à laquelle participait Elon Musk, qui lui a offert ce joint au cours de l'interview. «Je ne fume presque jamais d'herbe», avait avoué l'entrepreneur. «Je trouve que ce n'est pas bon pour le productivité, c'est un peu l'inverse d'une tasse de café».