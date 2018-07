Elon Musk s’excuse pour avoir traité un plongeur de la grotte thaïlandaise de pédophile

Le célèbre patron de Tesla, Elon Musk, a présenté mercredi ses excuses à un spéléologue britannique qui avait contribué au sauvetage des enfants de la grotte thaïlandaise, pour l'avoir traité de pédophile.

«Ses agissements contre moi ne justifient pas mes agissements contre lui et pour cela, je présente mes excuses à M. Unsworth et aux entreprises que je représente en tant que dirigeant», a-t-il déclaré sur Twitter. «La faute me revient entièrement».

Le milliardaire n’avait visiblement pas apprécié que le plongeur Vernon Unsworth ait qualifié de «coup de pub» son offre avortée d'envoyer un sous-marin miniature pour aider à l'extraction des enfants dans une grotte inondée. Le titre Tesla avait été malmené en Bourse.

Le Britannique avait jugé que le prototype du patron de SpaceX n'avait «absolument aucune chance de marcher». Il peut «coller son sous-marin là où ça fait mal», avait-il dit.

Des tweets effacés depuis

Musk avait répliqué par une rafale de tweets faisant référence au plongeur, qu'il n'avait pas cité nommément, le qualifiant de «pedo», diminutif en anglais de pédophile. Un peu plus tard, Elon Musk, qui totalise 22 millions d'abonnés sur Twitter, avait ajouté : «Je parie un dollar signé que c'est vrai», puis avait ensuite effacé ses tweets.

Le spéléologue Vernon Unsworth avait expliqué à l'AFP qu'il envisageait de porter plainte contre l'entrepreneur.

La mission de sauvetage des 12 enfants de 6 à 11 ans et de leur entraîneur de 25 ans s'est achevée le 10 juillet. Des gens ayant participé aux secours ont salué le rôle joué par le Britannique. «C'est lui qui a dessiné la carte de la quasi totalité de la grotte», a déclaré Claus Rasmussen, un instructeur de plongée danois qui vit à Phuket, jugeant «inappropriés» les propos d'Elon Musk.