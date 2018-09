Les premières images de Joaquin Phoenix en Joker

Pour incarner l’ennemi de Batman, l’acteur de 43 ans a perdu beaucoup de poids. Le réalisateur Todd Phillips a dévoilé ce lundi 17 septembre une première photo officielle du look de la star dans ce long-métrage attendu.

Les traits tirés, le visage fermé et les cheveux longs… Joaquin Phoenix, qui se plie depuis des mois à un régime à base de légumes, de salade verte et d’eau, incarnera le personnage du Joker, après les prestations de Jack Nicholson, de Heath Ledger et de Jared Leto.

Alors que le tournage de ce film, attendu sur les écrans américains en octobre 2019, vient de commencer à New York, le cinéaste Todd Phillips a publié sur son compte Instagram, un cliché de Joaquin Phoenix légendé d’un simple nom «Arthur» pour Arthur Fleck, encore inconnu des fans de la saga.

L’action se déroulera à Gotham City dans les années 1980, avant que le méchant incarné par l’interprète de «Two Lovers» ne devienne le Joker. Des images du tournage ont également filtré sur la Toile montrant Joaquin Phoenix face à un clown.

A l’affiche du nouveau film de Jacques Audiard, «Les frères Sisters», le compagnon de Rooney Mara donnera la réplique à Robert De Niro et Zazie Beetz, aperçue dans «Deadpool 2».