Amaigri, Joaquin Phoenix inquiète le public normand

Présent pour «Les Frères Sisters» de Jacques Audiard dans lequel il partage l'affiche avec John C. Reilly, l'acteur est apparu, mardi, complètement transformé. Une perte de poids qui n'aurait rien d'alarmant.

Joaquin Phoenix n'en est plus à son premier coup d'éclat. A Deauville, l'acteur de 43 ans s'est présenté tout de noir vêtu, les cheveux longs lissés en arrière et les traits du visage extrêmement tirés. Alors qu'il affichait, il y a encore quelques mois, des rondeurs et une barbe fournie, le Leonard de «Two Lovers» en a donc surpris plus d'un, en foulant le tapis rouge.

Si certains fans ont craint de voir leur idole malade, il n'en est rien. Joaquin Phoenix aurait tout simplement perdu du poids pour les besoins du film «Joker» de Todd Phillips, dont le tournage commencerait dans moins d'une semaine. Le résultat est attendu sur les écrans en octobre 2019.

Cette transformation physique confirme que l'acteur prend chacun de ses rôles très à cœur.