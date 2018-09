La bande-annonce de l'adaptation française de Nicky Larson déçoit les fans

Dans ce nouveau film, réalisé par Philippe Lacheau («Babysitting», «Alibi.com»), le détective privé et garde du corps (interprété par Philippe Lacheau lui-même), se lance à la recherche d'un parfum censé rendre irrésistible celui qui l'utilise.

La bande-annonce est une succession de scènes d'action, empreintes d'un humour similaire à d'autres comédies françaises. Un choix qui n'a pas tardé à faire réagir les fans du manga et de l'anime, qui ont du mal à reconnaître le personnage de Nicky Larson.

Je viens de voir ma B.A de Nicky Larson... Philippe Lacheau vient de tuer mon enfance. Juste le trailer est à chier (et en plus il y à un faux raccord dans les premiers plans). Normalement une BA c’est fait pour te donner envie d’aller voir le film...

C'est un triste jour dans l'histoire du manga et de l'animation japonaise. Je viens de voir la bande annonce de Nicky Larson et pour faire simple c'est à chier et encore je pèse mes mots. Je ne comprend pas comment Tsukasa Hojo a pu donner les droits pour ça.... #NickyLarson

— TakumiNoSekai.com 匠 (@Takumi_no_Sekai) 25 septembre 2018