Les livres à lire sur le football

Du souvenir de la Coupe du monde 2018 aux statistiques de la Ligue des Champions, en passant par les coulisses du Paris Saint-Germain et l’histoire de la tactique, voici une sélection d’ouvrages autour du ballon rond.

Le dico des Bleus

©Marabout

C’est le dico de référence. Réunir dans un même ouvrage les biographies de tous les joueurs depuis 1904, tout en retraçant 113 ans d’histoires et de souvenirs, c’est le pari réussi de Bruno Colombari, Alain Dautel et Matthieu Delahais. De France-Belgique, premier match des Bleus en 1904, à France-Croatie le 15 juillet 2018, le « Dico des Bleus », préfacé par Emmanuel Petit, revient sur toutes les époques de l’équipe de France, pour le meilleur (France 84,98, 2000 et 2018) et pour le pire (France-Bulgarie 93, Knysna). Pour couvrir cette grande aventure, on y découvrira pas moins de 900 entrées sur les joueurs, des thématiques clés, des anecdotes, mais aussi les différentes nations que les Bleus ont pu affronter. Le tout, servi par un graphisme illustré par de nombreuses photos rares.

Le Dico des Bleus, 463 pages, Bruno Colombari, Alain Dautel et Matthieu Delahais, en librairie le 14 novembre, éd. Marabout, 25€.

Les parrains du foot

©Robert Laffont

Blaise Matuidi, Fabien Barthez, Antoine Griezmann, Samir Nasri… Hormis le fait qu’ils ont marqué l’histoire du football, le point commun entre tous ces joueurs, c’est qu’ils ont tous été les cibles, plus ou moins proches, du grand banditisme. Mais comment en est-on arrivé là ? C’est le sujet de ce nouvel opus. Écrit à six mains par Mathieu Grégoire, Brendan Kemmet et Stéphane Sellami, Le parrain du foot met en lumière les liens opaques qui unissent le football à la mafia à travers des centaines de témoignages et documents inédits, de Paris à Nîmes en passant par Lens, Lyon et Marseille.

Les Parrains du Foot, Mathieu Grégoire, Brendan Kemmet et Stéphane Sellami, éd. Robert Laffont, 20€.

Le livre d’Or de la Coupe du monde 2018

©Solar

Porté par la plume de l’ancien rédacteur en chef de l’Équipe Gérard Ejnès, ce livre souvenir de la Coupe du monde 2018 retrace toutes les étapes du Mondial, du premier tour au couronnement de l’équipe de France, vingt ans tout juste après celui de leurs ainés. A travers de nombreuses photos, témoignages, récits et analyses, on y trouvera en détail non seulement le récit des matches, mais aussi des déclarations des acteurs ainsi que les coulisses de cette compétition, qui restera ancrée dans les mémoires.

Le livre d’Or de la Coupe du monde 2018, Gérard Ejnès, éd. Solar, 15€.

PSG : révélations d'une révolution

©Amphora

Un univers impitoyable sans foi ni loi. Enjeux sportifs, économiques, politiques, sociologiques, … Le collectif Paris United – média alternatif sur le Paris Saint-Germain – publie un ouvrage saisissant qui décrit sans filtre ce qui se trame dans les coulisses du club. De la remontada de 2017, où le PSG s’incline 6-1 face à Barcelone, à l’arrivée de Neymar et de Mbappé, en passant par le fair-play financier, la guerre médiatique et les hommes de l’ombre qui tirent les ficelles du club, Paris United dévoile des informations jusque-là inconnues.

PSG : révélations d'une révolution, Paris United, éd. Amphora, 20€.

La pyramide inversée

©Hachette

C’est un classique. Véritable phénomène dans le monde anglo-saxon et au-delà, puisque ce livre a été traduit en vingt langues, La Pyramide inversée (« Inverting The Pyramid »), est enfin disponible en français. Écrit par le journaliste anglais Jonathan Wilson, cet ouvrage culte revient sur l’histoire globale de la tactique tout en dressant un portrait du football et de ses plus grands acteurs depuis ses premiers âges.

La pyramide inversée, l’histoire mondiale des tactiques de football, Jonathan Wilson, éd. Hachette Sport, 25€.

Opta, ligue des champions

©DR

Quelles méthodes faut-il adopter pour gagner la ligue des Champions ? Les experts de la société de contenu sportif Opta, Kevin Jeffries et Loïc Moreau, ont analysé depuis 15 ans les statistiques de la reine des compétitions. A partir d’une colossale base de donnée, ils ont été capables d’analyser quelles ont été les options tactiques gagnantes, quels joueurs et quels entraîneurs sont sortis du lot en décryptant minutieusement chaque édition.

Opta, ligue des Champions, Kevin Jeffries et Loïc Moreau, éd. Solar, 15€.