Deux teasers pour Toy Story 4

Les studios Pixar viennent de dévoiler en même temps deux teasers pour le 4e volet de Toy Story, dont la sortie est prévue le 26 juin prochain dans les salles de cinéma en France.

Outre les Woody, Buzz, Jess ou Mr Patate, le premier petit film montre pour la première fois à l'écran un nouveau personnage, une fourchette en plastique possédant, pour pieds, deux bâtonnets de glaces esquimaux. Ce nouveau jouet, appelé Forky, vient de faire son entrée dans la chambre de la petite Bonnie. Mais cette cuillère-fourchette est très malheureuse car elle estime qu’elle n’est pas un jouet et n’a rien à faire là… On peut imaginer que, au cours de leurs aventures, Woody et Buzz vont l'aider à trouver son identité.

Quant au deuxième teaser, il invite à découvrir deux autres personnages inédits : Ducky et Bunny. Ces deux adorables peluches sont les prix d’un fête foraine et elles viennent justement de voir le premier teaser annonçant la sortie de… Toy Story 4. Super enthousiastes, elles voient alors débarquer Buzz et Woody avec qui elles vont avoir un échange plein d'humour.

Huit ans après la sortie de Toy Story 3, l'attente des fans est forte. Plébiscité par la critique, le dernier film avait reçu deux Oscars en 2011, celui du meilleur film d'animation et celui de la meilleure chanson. Comme toujours, le synopsis se concentrait sur les péripéties vécues par Woody, Buzz et le reste des jouets du petit Andy, qui devaient, cette fois, faire face à l'acharnement de très jeunes enfants dans une crèche.