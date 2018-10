Disneyland Paris va faire le show cet hiver

La féerie pour la fin d’année. Le programme de la saison d’hiver du parc Disneyland Paris a été dévoilé ce mardi.

Et les festivités pour Halloween ont déjà commencé, avec notamment un nouveau char dans la parade : le «manoir aux ­illusions de Mickey», qui offre son lot de tours de magie. Le point d’orgue sera l’effrayante soirée du 31 octobre, où le parc restera ouvert jusqu’à 2h du matin.

Puis, le 18 novembre, une date bien particulière sera fêtée : le 90e anniversaire de la naissance de Mickey, pour ­lequel Minnie prépare plusieurs événements surprises. Les spectateurs seront notamment invités à participer, en envoyant des messages chaleureux à Mickey, via les réseaux sociaux.

La plus célèbre souris du monde sera ­ensuite au centre des nombreuses animations enchantées et enneigées prévues pour la période de Noël. Le 31 décembre sera, bien-sûr, une soirée spéciale, avec des soirées organisées dans les deux parcs et des feux d'artifices.

Au printemps prochain, de mars à juin, les super-héros Marvel – qui ont attiré 350 000 spectateurs cet été – feront leur retour, avec notamment l'arrivée de Groot, le sympathique homme-arbre des Gardiens de la Galaxie. Le spectacle, déjà le plus grand d'Europe avec les personnages de cet univers, devrait également être amélioré.

Une nouveauté prendra ensuite place de juillet à septembre : le festival du roi Lion et de la jungle, alors qu'un nouveau film est attendu au même moment dans les salles obscures. Les détails des animations sont néanmoins encore gardés secrets par Disneyland.

Enfin, l’univers de Star Wars ­reviendra en force, en janvier 2020. De nouveaux personnages, comme BB-8 et le chasseur de primes Boba Fett, seront intégrés au spectacle, tandis que Chewbacca se rendra désormais à la rencontre des amateurs de Wookie. Le sinistre Dark Vador aura, lui, droit à sa marche avec des Stormtroopers à travers le parc.

Voici le programme pour les prochains mois de Disneyland Paris détaillé :