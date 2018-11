Game of Thrones, saison 8 : la bande-annonce et la date dévoilées

La première bande annonce de la saison 8 de Game of Thrones, qui sera la dernière, vient d’être mise en ligne par la chaîne américaine HBO.

Une vidéo accompagnée de la date de lancement de cette nouvelle saison tant attendue : ce sera en avril 2019.

Every battle.



Every betrayal.



Every risk.



Every fight.



Every sacrifice.



Every death.



All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 novembre 2018

Les fans ont donc encore cinq mois à attendre avant de pouvoir poser les yeux sur le premier des six épisodes qui composeront cette ultime saison 8.

Rappelons au passage que chacun d’entre eux durera près de 82 minutes, ce qui représente pratiquement six long-métrages. «J’hésite à appeler les saisons 7 et 8 des films, ça me paraît un peu gros. Mais une partie du budget de la série montre combien la production s’est apparentée à une création cinématographique. Le show a prouvé que la télévision peut être tout aussi impressionnante que le cinéma. Ce qu’ils font est monumental», avait confié Casey Bloys, le directeur de la programmation de la chaîne américaine HBO à Entertainment Weekly en juin 2017.

Si les acteurs de la série sont bien évidemment gardé secret le moindre détail de cette saison 8, et plus particulièrement sa conclusion, plusieurs d’entre eux ont partagé leur sentiment sur l'épilogue de cette série au succès mondial.

Peter Dinklage, qui incarne Tyrion Lannister, a confié que la fin réservée à son personnage était «magnifique, qu’elle soit tragique ou non». «Il n’y a pas de meilleurs auteurs dans le métier que Dan Weiss et David Benioff. Ils ont conclu brillament la série», a-t-il précisé.

Pour Sophie Turner, les fans risquent d’être divisés. «Je pense que beaucoup de fans seront déçus, et beaucoup seront aux anges», a-t-elle confié, précisant être impatiente de découvrir la réaction des téléspectateurs.

Même sentiment chez Kit Harington, qui s’inspire de sa propre expérience de fan. « Mes séries préférées sont Les Sopranos, Breaking bad et The Wire, et elles se sont toutes conclues sur une fin qui ne vous satisfait pas vraiment», a-t-il confié. «C’est extrêmement difficile de conclure une série qui a été diffusée sur une période de huit ou neuf ans. Je pense que certains ne seront pas contents, mais il est impossible de satisfaire tout le monde», conclut-il.