The L Word : la série lesbienne culte des années 2000 aura bel et bien une suite

Annoncée en 2017, la suite de «The L Word» a été officialisée ce jeudi 31 janvier par Showtime.

La chaîne américaine a passé commande d’une nouvelle saison dont le tournage aura lieu cet été pour une diffusion avant la fin de 2019. Marja-Lewis Ryan (scénariste du pilote de la série «College» pour Amazon) officiera en tant que showrunner, remplaçant à ce poste la créatrice de la série, Ilene Chaiken («Empire») qui demeure cependant productrice exécutive du show.

Stars de la série, Jennifer Beals, Kathering Moenning et Leisha Hailey, qui participeront elles aussi à la production exécutive, reprendront leurs rôles. Créée en 2004 et arrêtée en 2009 à l'issue de sa saison 6, «The L Word» suivait et continuera de suivre le quotidien de lesbiennes à Los Angeles.