«La Guerre des Mondes» : Canal+ annonce le début du tournage de sa première série de science-fiction

C’est désormais officiel, Canal+ planche bien sur une série librement adaptée du roman culte de H. G. Wells «La guerre des mondes». Le Groupe a annoncé le lancement du tournage et dévoilé un impressionnant casting.

«La Guerre des Mondes» sera la première Création originale de science-fiction de Canal+. Créée par Howard Overman (créateur de la série «The Misfits» récompensée par un Batfta), la série suivra «la destinée de survivants (à une invasion extraterrestre, ndlr) confrontés à un exode soudain et violent, qui va changer leur vie à jamais et alliera savamment le drame humain au meilleur de la science-fiction ».

Co-réalisée par Gilles Coulier («The Day») et Richard Clark («Versailles»), la série réunira à l’écran un impressionnant casting : Gabriel Byrne («In Treatment»), Elizabeth McGovern («Downton Abbey»), Léa Drucker («Le Bureau des Légendes»), Natasha Little («Silent Witness»), Daisy Edgar Jones («Silent Witness»), Stéphane Caillard («Genius»), Adel Bencherif («Le Prophète») et Guillaume Gouix («Les Revenants»). Le tournage aura lieu en France et Grande Bretagne et durera quatre mois. La diffusion est prévue prochainement sur Canal+ et myCanal.

«La Guerre des mondes» d’H. G. Wells a notamment déjà fait l’objet de deux adaptations pour le cinéma. La première en 1954 par Byron Haskin, la seconde en 2005 par Steven Spielberg avec Tom Cruise en tête d’affiche.

