Victoires de la Musique 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie des 34e Victoires de la musique qui récompensent les meilleurs artistes de l'année produits en France, se déroulera le 8 février 2019 à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, et sera diffusée en direct sur France 2 à partir de 20h55.

«Trois heures d’émission et de musique », comme l’annonce la chaîne, avec «des révélations, des prix, du live et rien que du live, un soupçon de stress, la magie du direct, une centaine d’artistes, plus de deux cents techniciens... Les ingrédients seront réunis cette année encore pour faire des Victoires de la Musique 2019 le plus grand concert en salle de l’année et une cérémonie absolument incontournable pour le public et les acteurs de la scène musicale actuelle.»

C'est LA soirée où il faudra être !#Victoires2019 pic.twitter.com/ajJUjMJehn — France 2 (@France2tv) 29 janvier 2019

Comme l’an passé, Daphné Bürki assurera «avec humeur et humour » la présentation du show. «Comme c’est une émission de musique, on parlera de musique sous toutes ses formes. Il y a une partie très journalistique qui me tient à cœur, explique l’animatrice. On réfléchira aussi à ce que représente la musique aujourd’hui, en termes de chiffres, de business, mais aussi d’aura à l’international… sans pour autant renier un côté très divertissement. Quand on parle de choses sérieuses, j’aime bien y adjoindre du sourire. Le but, c’est de faire un show où on raconte une histoire entre les performances».

Un défilé de stars

Au programme, plus de 25 séquences en live, dont les prestations des nommés appelés sur scène pour interpréter chacun un titre (pour jeter une oreille sur les morceaux en lice se rendre ici). Les Victoires de la musique se félicitent d’être «la seule émission à avoir 25 backlines, c’est-à-dire qu’on a 25 groupes avec leurs musiciens, leurs techniciens, etc.».

A noter que les Victoires de la musique 2019 seront aussi retransmises sur France Inter qui proposera une émission spéciale présentée Rebecca Manzoni et Didier Varrod.

La liste des nommés aux 34e Victoires de la musique :

Artiste masculin

Eddy de Pretto



Bigflo & Oli



Etienne Daho

Artiste féminine

Christine & The Queens



Jeanne Added



Vanessa Paradis

Album révélation

Angèle («Brol»)



Foé («Il»)



Roni Alter («Roni Alter»)

Révélation scène

Clara Luciani



Tim Dup



Therapie Taxi

Album de chansons

Christine & The Queens («Chris»)



Alain Bashung («En amont»)



Alain Chamfort («Le désordre des choses»)

Album rock

Jeanne Added («Radiate»)



Feu! Chatterton («L'oiseleur»)



Miossec («Les Rescapés»)

Album de musiques urbaines

Eddy de Pretto («Cure»)



Bigflo & Oli («La vie de rêve»)



Aya Nakamura («Nakamura»)

Album Rap

Moha la Squale («Bendero»)



Damso («Lithopédion»)



Georgio («XX5»)

Album de musiques du monde

Camelia Jordana («Lost»)



Fatoumata Diawara («Fenfo»)



Delgres («Mo Jodi»)

Album de musiques électroniques

Her («Her»)



The Blaze («Dancehall»)



Synapson («Super 8»)

Spectacle musical/Tournée/Concert

Eddy de Pretto



Shaka Ponk

Orelsan

Création Audiovisuelle

Jain, «Alright»



Orelsan et Damso, «Rêves Bizarres»



Angèle, «Tout Oublier»

Chanson originale (vote du public jusqu'au 7 février 2019)

Boulevard des Airs, « Je me dis que toi aussi »



Louane feat. Julien Doré, « Midi sur Novembre »



Aya Nakamura, «Djaja»



Orelsan Feat. Damso, «Rêves Bizarres»