Les 5 choses à savoir sur la Lune

Distance, poids, gravité, température, ... Alors que 2019 marque les 50 ans du premier pas sur la Lune (21 juillet 1969), voici 5 choses à savoir sur cet astre mystérieux, le seul satellite naturel de la Terre.

La poids est plus faible sur la lune que sur la terre

La gravité de la Lune (1,62 m/s2) est plus petite que celle de la Terre (9,807 m/s2). De ce fait, un homme sur la Lune exerce une force sur la surface de la Lune six fois plus faible que celle qu'il exerce sur la surface de la Terre. Par exemple, lors de la mission Appolo 11, les astronautes Neil Armstrong et Edwin Aldrin portait une combinaison qui pesait environ 82 kg. Mais sur la Lune, ce poids est de seulement 14 kg. Ce phénomène permet également de courir des heures sans ressentir l’effort et de tenir sur un doigt sans éprouver de douleurs.

La lune s'éloigne de la terre

C’est un fait, la Lune s'éloigne de la Terre. On sait qu'elle se trouve actuellement à 384.400 kilomètres de la Terre. Mais il y a 380 millions d'années, elle était à 367.000 km. En s’appuyant sur ces données, on peut estimer que peu après sa création, la Lune et la Terre devaient être extrêmement proches. Lors de la mission Apollo 11, en 1969, l’installation de réflecteurs laser a permis de mesurer que le satellite s’éloigne de la Terre à une vitesse estimée à 3,78 centimètres par an. Cela s’explique essentiellement par les marées terrestres. Ces dernières libèrent de l’énergie mécanique par frottement des océans sur les fonds marins, ce qui accélère son mouvement et entraîne son lent éloignement.

la température passe de 150 °C à -230 °C

La Lune ne possède pas d’atmosphère, c’est-à-dire que rien ne retient ou ne protège de la chaleur du Soleil. Cette caractéristique est responsable d’une très grande amplitude thermique. Ainsi, la température de surface de la Lune atteint 150°C le jour, en plein soleil, à -150°C la nuit environ. Dans certains fonds de cratère qui ne voient jamais la lumière du soleil, la température peut même chuter à -230°. La différence de température que présente un rocher entre sa face éclairée et celle plongée dans l'ombre atteint ainsi près de 300°C, une valeur plus de dix fois supérieure aux écarts que l'on connaît sur Terre, où l'atmosphère joue un rôle de régulateur.

on voit toujours la même face

La lune met exactement le même temps pour faire un tour sur elle-même et pour faire le tour de la terre : 28 jours. C’est pourquoi on voit toujours la même face vue de la planète. Si la Lune ne tournait pas sur elle-même, on verrait alors toute sa surface. Ce phénomène s’appelle la rotation synchrone. On a donc l’illusion qu’il y a un «côté sombre» de la lune, mais toute la surface de la Lune obtient la lumière du soleil à un moment donné.

une personne est inhumée sur la lune

Célèbre pour avoir découvert la comète Shoemaker-Levy avec sa femme Carolyn S. Shoemaker et David Levy, Eugene Merle Shoemaker a également reçu de nombreuses distinctions durant sa carrière dans le domaine de la planétologie. Cet astronome aurait dû être le premier scientifique à marcher sur la Lune mais il n'a pas été sélectionné en raison de problèmes médicaux (une anomalie de ses glandes surrénales). Décédé lors d'un accident de voiture, la NASA a décidé, pour lui faire honneur, d’envoyer ses cendres sur la Lune avec la mission Lunar Prospector en 1998. Il n'est pas le premier homme à avoir marché sur la Lune, mais le premier à y reposer.