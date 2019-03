Game of Thrones : découvrez les 20 prétendants au trône de fer

Qui régnera sur le Royaume des sept couronnes ? A l'approche de la sortie de la huitième et dernière saison de la série culte «Game of Thrones», le suspens monte et les fans sont surexcités. D'autant que jeudi 28 février, HBO a publié, via le compte officiel de Twitter, vingt affiches dévoilant les vingt prétendants au Trône de fer.

Sous le mot-clé «ForTheThrone» («Pour le trône»), la chaîne de télévision, qui produit la série, a publié sur Twitter les 20 affiches en question, mettant en scène chacun des personnages sur le trône tant convoîté.

Sur les affiches, les incontournables Daenerys Targaryen, Jon Snow, Bran, Sansa et Arya Stark, Jaime, Tyrion et Cersei Lannister, mais aussi le Roi de la Nuit, pour ne citer qu'eux, se disputent leur place sur le Trône de fer.

Pour ne pas gâcher la surprise et éviter les «spoilers», les réalisateurs de Game of Thrones ont annoncé qu'ils avaient filmé plusieurs scénarios pour le final de la série, pour éviter que les acteurs eux-mêmes laisser fuiter des informations.

Twitter TV a également partagé les nouveaux émoticones des personnages de la série, pour le plus grand plaisir des internautes.

De quoi faire patienter les fans de la série avant la diffusion de cette très attendue huitième saison, dès le 14 avril, qui se découpera en six épisodes, dont les quatre derniers feront chacun 80 minutes.