Découvrez le trailer de la saison 8 de Game of Thrones

HBO a dévoilé ce mardi le trailer tant attendu de la saison 8 de Game of Thrones. De quoi aiguiser encore un peu plus l'impatience des fans, à un peu plus d'un mois de la diffusion du premier épisode.

La saison 8 sera diffusée à partir du 14 avril aux Etats-Unis sur la chaîne américaine HBO, et dès le lendemain en France sur OCS qui devrait, comme pour la précédente saison, proposée une diffusion en simultanée avec celle outre-Atlantique en pleine nuit.

Les points importants à retenir de la bande annonce

Arya Stark : Arya est le personnage central de cette bande annonce. «Je connais la mort, elle a plusieurs visages, j'ai hâte de découvrir celle-ci», lance-t-elle. Elle apparaît en train de fuir - des poursuivants ? Où va-t-elle prévenir quelqu'un d'un danger imminent ? - le visage en sang, et le regard paniqué. Comme n'importe quelle personne se trouvant à Winterfell, la vie d'Arya est clairement menacée, et cela est palpable dans cette bande annonce. Il n'est pas idiot de se poser à la question de savoir si Jaqen H'ghar et les Sans-Visages pourraient reapparaître au cours de ces six derniers épisodes.

La Compagnie Dorée : Cette bande annonce nous offre une première image de la Golden Compagnie à bord des navires de guerre d'Euron Greyjoy, l'oncle complètement fou de Theon. Ces mercenaires ont été engagés par Cersei Lannister pour défendre son emprise sur le trône. Ils ne se doutent probablement pas que, à quelques milliers kilomètres de là, l'armée des morts et le Roi de la nuit arrivent pour annihiler toute forme de vie sur la terre des Sept Royaumes.

La guerre se prépare : plusieurs plans nous montrent des hommes armés - les Dothrakis, les Immaculés, notamment - en train de marcher sur Winterfell. L'affrontement avec l'armée du Roi de la nuit est imminent. Et la tension est palpable.

Daenerys Targaryen et Jon Snow (aka Aegon Targaryen, son neveu) : Daenerys et Jon apparaissent à plusieurs reprises, à dos de cheval au milieu des troupes, dans la crypte de Winterfell, ou encore marchant vers les deux dragons restants (pour les monter et affronter le Roi de la nuit dans les airs ?). On se demande quand Jon Snow va apprendre son lien de parenté avec Daenerys et la vérité sur ses origines. Bran et Samwell, qui sont les deux personnes à être au courant de l'histoire, apparaissent quelques secondes seulement. Cette révélation sera un des moments forts de cette ultime saison.

Jamie Lannister : «J'ai fait la promesse de me battre du côté des vivants», clame Jamie Lannister dans la bande annonce. On le voit se battre au milieu des flammes, apparement en difficulté. Les fans de Jamie devraient se préparer psychologiquement à voir leur personnage préféré mourir admirablement sur le champ de bataille (mais ce n'est qu'une supposition).

Les dragons : Ils sont beaux les dragons de Daenerys. Ils volent au-dessus de Winterfell, dans les paysages enneigés des terres du Nord. On dirait un documentaire de National Geographic. On a hâte de voir quel rôle ils joueront dans la bataille face à l'armée des morts. Mais leur présence est clairement déterminante dans cet affrontement entre la vie et la mort.