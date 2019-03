Vidéo : la saison 3 de «Stranger Things» se dévoile dans une bande-annonce

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison 3 de «Stranger Things». Sa mise en ligne est prévue pour le 4 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

L’histoire fera un bond d’un an en avant et transportera les téléspectateurs en plein été 1985. Mike, Dustin, Lucas, Eleven… Les principaux personnages seront bien évidemment de retour à Hawkins, et ils auront tous sérieusement grandi/vieilli. La palme est d'ailleurs attribuée à Will, qui a sacrément poussé depuis la saison 2. Et tous vont vivre les émois de la vie adolescente, avec ses hauts et ses bas. Comme si on pouvait avoir une adolescence normale à Hawkins…

La bande-annonce, sur fond de «Baba O'Riley», des Who (Oui, c'est aussi le générique des Experts : Manhattan), met également en scène Billy, le psychopathe sexy, ou encore le shérif Jim Hopper, et se termine sur un enchaînement terrifiant, impliquant une monstrueuse créature.

Ce troisième chapitre sera composé de huit épisodes, dont voici la liste :

1/ Suzie tu nous reçois ?



2/ Comme des rats



3/ La maître-nageuse disparue



4/ Le sauna



5/ La source



6/ L'anniversaire



7/ La morsure



8/ La bataille de Starcourt

Le nom de l’épisode final n’est pas sans rappeler la fausse publicité diffusée sur le compte Twitter de Netflix le 16 juillet dernier sur l’ouverture d’une grande surface baptisée «Starcourt», et dans laquelle on aperçoit notamment le personnage de Steve Harrington.

Prochainement à Hawkins. pic.twitter.com/MduW7nKOWD — Netflix France (@NetflixFR) 16 juillet 2018

Il semblerait donc que cet endroit sera le théâtre d’un affrontement qui promet d’être spectaculaire. A la fin de la saison 2, Eleven avait réussi à repousser le Shadow Monster dans l’Upside Down avant d’en fermer les portes. Mais une étrange bestiole avait également été recrachée par Will – qui semble toujours bien traumatisé par son passage dans le monde parallèle (normal en même temps) – à la fin du dernier épisode, il se pourrait que celle-ci soit passée du stade de têtard à monstre hideux ultra-destructeur. Selon les rumeurs, le Shadow Monster n’a pas dit son dernier mot, et devrait faire une nouvelle apparition dans cette saison 3. Et une confrontation avec Eleven n’est clairement pas à exclure.

L’autre détail troublant contenu dans cette bande-annonce est l’étrange morsure qui apparaît sur le bras de Billy Hargrove, alors qu’il est sous la douche. Comment a-t-il été infecté ? Quels en seront les conséquences ? Les surprises et les retournements de situation promettent d’être nombreux dans ce troisième chapitre.