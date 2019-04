Game of Thrones : les premières réactions des fans

Après une attente interminable, quelques fans de la série Game of Thrones ont veillé ou se sont levés assez tôt ce matin pour visionner le tout premier épisode de l'ultime saison. Et ils ne se sont pas privés de le commenter sur les réseaux sociaux, pour le plus grand malheur de ceux qui ne l'ont pas encore vu. (ATTENTION SPOILERS)

Personnalités ou anonymes, tous y sont allés de leur petit commentaire. Tour d'horizon.

«Les garçons nous en enfermés dehors, ils ne veulent pas nous laisser regarde GoT parce qu'on parle trop» a tweeté le mannequin Chrissy Teigen.

the boys locked us out. they won’t let us watch #GoT because we talk too much @jenatkinhair @mrmikerosenthal pic.twitter.com/P7PZ05VGGj — christine teigen (@chrissyteigen) 15 avril 2019

«Je viens de regarder le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones : fantastique. Tant de réunions. Des séquences épiques. Pas seulement des tableaux pour le reste de la saison. Des choses majeures se passent et c'est profondément satisfaisant».

Just watched @GameOfThrones season 8 premiere: Fantastic. So many reunions. Some epic sequences. Not just table setting for the rest of season. Major Stuff happens in deeply satisfying ways. More thoughts in next podcast. pic.twitter.com/XK5frMt9Hy — James Hibberd (@JamesHibberd) 4 avril 2019

«Rythme soutenu et plein de moment épiques, des politiques intriguantes, des révélations choquantes et des réunions excitantes. Ce n'est pas un épisode d'action classique mais il est drôle et léger, le calme avant la tempête».

Reaction to #GameOfThrones Season 8 Episode 1...NO SPOILERS





Fast paced & jam packed with epic moments, intriguing politics, shocking reveals & exciting reunions. Not an action set-piece episode but a funny & light one which serves as the calm before the wintery undead storm. — Matt Neglia (@NextBestPicture) 4 avril 2019

Je fais partie de la moitié de la population qui suit cette série depuis 7 ans avec passion. Elle va bien au-delà des conflits (ou intrigues) politiques et Daenerys restera la figure de l’engagement courageux et féminin #GOT @CNEWS @JP_Elkabbach pic.twitter.com/cGuoE66iED — Cédric Villani (@VillaniCedric) 15 avril 2019

Moi ce matin devant le générique de GOT après avoir attendu tant d’années... #GamesOfThrones #got pic.twitter.com/TK5Ionglf1 — PAULINE (@PaulineBste) 15 avril 2019

Ça fait super plaisir de retrouver #GamesOfThrones trop hâte de voir la suite haaaaaaa — Claire Fraser (@blowdixaries) 15 avril 2019

A ce moment, j'ai hurlé comme j'avais jamais hurlé de ma vie j'ai réveillé mon frère il veut me goumer la #GameofThrones pic.twitter.com/zsvjRL4CHF — Joox (@Napaluchna) 15 avril 2019

Quand t'attends l'épisode 2 de Game Of Thrones et que tu te rappelles qu'il est dans une semaine #GameofThrones pic.twitter.com/z6MnMzSRBf — Schyzoid (@Schyzoidd) 15 avril 2019