Selon Variety, la chanteuse Beyoncé aurait signé un contrat de 60 millions de dollars avec Netflix pour trois projets exclusifs dont Homecoming, documentaire sur les coulisses de ses shows à Coachella en 2018 déjà mis en ligne.

Le magazine Variety précise que HBO, qui avait diffusé Lemonade en 2016, Life is but a dream en 2013, et le concert On the Run en 2014, a tenté d’acquérir Homecoming, mais n’a pas pu renchérir sur l’offre de Netflix estimée à 20 millions de dollars.

Beyonce’s Netflix deal is worth a staggering $60 Million (EXCLUSIVE) https://t.co/v4KKebaCX7 — Variety (@Variety) 20 avril 2019

Netflix poursuit avec Beyoncé sa conquête de stars en exclusivité, le géant du streaming ayant déjà notamment des deals à hauteur de 250 millions de dollars avec Ryan Murphy, 100 millions de dollars avec Shonda Rhimes, 60 millions avec Dave Chappelle, ou encore 40 millions avec Chris Rock.

Netflix a en outre conclu des partenariats de captation de concerts et de documentaires avec Taylor Swift, Bruce Springsteen, Lady Gaga et Quincy Jones.