«Halo» en série : Paul Schreiber sera le Master Chief

L’adaptation en série télévisée du jeu vidéo culte «Halo» a trouvé son acteur principal, il s’agira de Pablo Schreiber.

La chaîne Showtime a jeté son dévolu sur l’interprète de Mad Sweeney dans «American Gods». Connu aussi pour son rôle dans «Orange is the New Black», Paul Schreiber enfilera donc prochainement le costume du personnage culte de Spartan John-117 alias Master Chief, «le guerrier le plus avancé de la Terre au XXVIè siècle», dernier rempart pour éviter la destruction de la planète par le Pacte, une alliance de mondes extraterrestres.

Showtime a commandé une première saison de neuf épisodes. Showrunnée par Kyle Killen («Awake») et Steven Kane («The Last Ship»), et produite par Amblin Television, la boîte de prod de Steven Spielberg, «Halo» devrait suivre l’intrigue du tout premier jeu de la saga «Halo : Combat Evolved». Le tournage débutera à Budapest dans le courant de l’année. La série connaîtra-t-elle le même succès que les jeux qui l'ont inspirée ? Il sera difficile de faire mieux...

La franchise du jeu vidéo «Halo» s’est vendue à plus de 77 millions d’exemplaires à travers le monde, générant plus de cinq milliards de dollars. A en croire les rumeurs persistantes, le très attendu prochain volet de la saga, intitulé «Halo Infinite», actuellement en développement, pourrait bien détenir le budget de production le plus cher de l’histoire du jeu vidéo...