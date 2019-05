Où logent les stars pendant le Festival de Cannes ?

Du 14 au 25 mai 2019, les plus grands noms du cinéma vont se bousculer sur le célèbre tapis rouge de la 72e édition du Festival de Cannes. Mais où logeront-elles ? Voici cinq lieux de prestige où les acteurs et célébrités du monde entier vont séjourner.

Le plus iconique : Le Martinez

Construit en 1929, Le Martinez - qui a rouvert ses portes après plus d’un an de travaux - est considéré comme un des lieux mythiques du Festival de Cannes. Avec ses 600 employés, ce joyau de l'Art déco est également reconnu pour son restaurant la Palme d’Or, qui accueille chaque année le dîner d’ouverture du Festival de Cannes.

Parmi les stars qui y ont leurs habitudes, on peut citer notamment Meg Ryan, Juliette Binoche, Edward Norton, Laetitia Casta, ou encore Monica Bellucci et le Président du Jury de cette année, Pedro Almodovar.

Le plus magique : le carlton

Lieu de résidence privilégié des producteurs et membres du jury, Le Carlton accompagne depuis 71 ans le Festival de Cannes. Avec ses 39 suites et ses 343 chambres qui honorent le nom d’une vedette du cinéma – dont la prestigieuse «Grace Kelly» louée 15 000 euros la nuit et située au septième étage - cet écrin de luxe a accueilli les plus grandes stars du cinéma.

Guillaume Canet, Quentin Tarantino, David Lynch ou encore Penélope Cruz ne manquent pas d’y réserver une chambre lorsqu’ils sont de passage à Cannes. Les stars apprécient tout particulièrement de prendre un verre à son «Bar des célébrités».

Le plus paisible : le Majestic-Barrière

Offrant une vue sur la mer Méditerranée, l'Hôtel Barrière Le Majestic est situé sur le boulevard mondialement connu de la Croisette à Cannes, à 110 mètres du palais des Festivals et du vieux port.

Reconnu pour sa tranquilité, ce lieu d’exception dispose d'une piscine extérieure chauffée, d'un spa et d'une plage privée, sur laquelle les célébrités peuvent prendre le soleil à l’abri des flashes indiscrets. Parmi les habitués, on retrouve Gérard Depardieu, grand amateur de leur cuisine, mais aussi Catherine Deneuve ou Robert de Niro.

Le plus Roc : le cap-eden-roc

Situé à la pointe sud du Cap d'Antibes, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc est un établissement mythique. Niché dans un parc de pins centenaires, cet élégant bâtiment de style Napoléon III domine le littoral et jouit de vues imprenables sur la Méditerranée et les îles de Lérins.

Caché des regards à l’intérieur d’un parc de 9 hectares, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc est un véritable jardin d'Eden confidentiel et luxueux, ce qui en fait une adresse incontournable pour toutes les célébrités en quête de tranquillité absolue comme Brad Pitt et Angelina Jolie, Robert Redford, Madonna, Hugh Grant, Richard Gere, Charlotte Gainsbourg, Carole Bouquet ou encore Nicole Kidman.

Le plus décalé : le 3.14 Hôtel

Rénové et redécoré dans un style organique, le 3.14 Hôtel s’est rapidement fait un nom. Chacun des cinq étages représente un continent, que ce soit en termes de décoration ou de signature olfactive dans les couloirs. Ludique, léger, et délaissant la prétention sérieuse des établissements haut de gamme, son restaurant propose une cuisine du sud mais aussi inspirée de contrées lointaines.

Situé à 300 m du palais, il a été construit et aménagé selon les règles du Feng-Shui. Thierry Ardisson, Benicio del Toro, Elodie Bouchez et Jean Dujardin ont déjà été séduits par son charme décalé de l’antibourgeoisie.