GoT : le préquel sur les «Enfants de la forêt» déjà en tournage

La série culte Game of Thrones va dévoiler son tout dernier épisode lundi 20 mai, après 8 saisons riches en rebondissements, et déjà, les fans sont en manque. Mais qu’ils se rassurent, HBO ne compte pas en rester là.

Selon les informations du tabloïd britannique The Sun, le tournage d’un des préquels de la série serait, depuis deux semaines, en tournage à Belfast.

Portée par Naomie Watts, cette nouvelle série se déroulerait plus de cinq mille ans avant les événements de Game of Thrones, et suivrait l’histoire des Enfants de la forêt.

«Lune de sang»

Ces Enfants sont des créatures dont l’existence remonte avant même la création de Westeros et dont la race était supposée éteinte. Le titre provisoire choisi pour ce projet est «Bloodmoon» («Lune de sang»).

Dans Game of Thrones, il aura fallu attendre la saison 6 pour en apprendre plus sur l’origine des Marcheurs Blancs. Leur création y était présentée comme l’œuvre de ces fameux Enfants de la forêt qui, pour se défendre face à l'afflux des Premiers Hommes, avaient décidé de transformer l’un d’eux en Marcheur Blanc il y a 8.000 ans à partir d’une magie puissante, mais mal maîtrisée, en lui enfonçant du verredragon dans le cœur.

Ce préquel devrait donc révéler l’origine des Marcheurs blancs et donner la signification des fameuses et mystérieuses spirales, que l'on aperçoit dans «GOT».

«Se déroulant des milliers d’années avant les événements de Game of Thrones, la série retrace la descente du monde depuis l’âge d’âge d’or jusqu’à son heure la plus sombre», peut-on lire sur une page d’information de HBO. «Des horribles secrets de l’histoire de Westeros à la véritable origine des White Walkers, des mystères de l’Est à la légende des Starks, une seule chose est sûre : ce n’est pas l’histoire que nous pensons connaître.»

De quoi consoler les fans dévastés par la fin de «GOT», dont les 8 saisons auront été épiques et mémorables.