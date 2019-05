Game of Thrones, saison 8 : Les showrunners justifient la décision de Daenerys Targaryen dans l'épisode 5 (SPOILERS)

La destruction de Port-Réal par Daenerys Targaryen dans l’épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones a déçu de nombreux fans. Une décision que les showrunners David Bienoff et Dan D.B. Weiss ont tenté de justifier.

Dans la vidéo consacrée au «making-of» de l’épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, David Bienoff et Dan D.B. Weiss, les showrunners de la série, expliquent ce qui s’est passé dans la tête de Daenerys Targaryen avant qu’elle ne décide de réduire la ville de Port-Réal en cendres, et de tuer des milliers d’innocents dans la foulée. «Dany est une personne forte, elle est aussi quelqu’un qui partageait une profonde amitié avec ses proches conseillers tout au long de la série», précise David Bienoff.

«Vous regardez ces personnes qui ont été proches d’elle tout ce temps et pratiquement tous l’ont trahi, ou sont morts. Elle est seule désormais. C’est quelque chose de dangereux de se sentir isolée pour une personne avec autant de pouvoir. A un moment où elle avait cruellement besoin d’être guidée, de pouvoir compter sur ces amitiés et ces conseils, il n’y a plus personne pour les lui fournir», poursuit-il.

Une souveraine trahie et isolée

Pour les fans qui trouvent que ce revirement de Daenerys Targaryen est un peu trop soudain, David Bienoff pointe du doigt son comportement tout au long de la série en réaction à la mort, et son détachement par rapport à cela. «Il y a quelque chose qui fait froid dans le dos par rapport à sa manière de réagir à la mort de ses ennemis», explique Benioff à propos de Daenerys en pointant notamment le décès de son frère Viserys dans la saison 1.

Il précise également que la suite des événements ont conduit la jeune femme à un point de rupture. «Si les circonstances avaient été différentes, je pense que cet aspect de sa personnalité ne serait pas remonter à la surface. Si Cersei ne l’avait pas trahi, si Missandei n’avait pas été exécutée, si Jon ne lui avait pas dit la vérité sur ses origines. Si toutes ces choses avaient été différentes, je ne pense pas que Daenerys aurait réagi de la sorte», continue-t-il.

Dans une interview accordée à Vanity Fair l’an dernier, Emilia Clarke avait laissé entendre qu’elle avait été particulièrement touchée par l’évolution de son personnage dans l’ultime saison 8 de Game of Thrones. « Cela m’a détruite. De savoir que cela allait être la dernière image que Daenerys allait laisser d’elle dans la tête des gens », avait-elle précisé. A la vue de l’épisode 5, les paroles de la comédienne prennent une toute autre signification. Et laisse présager du pire concernant son personnage dans le dernier épisode de cette ultime saison.

