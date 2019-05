Eurovision : Bilal Hassani défile dans une robe incroyable

La «tenue de ses rêves» et un coup d'éclat pour l'Hexagone. Bilal Hassani, chanteur sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision dans quelques jours, a charmé le public européen présent à Tel-Aviv ce dimanche avec une impressionnante robe.

Immaculée, allongée d'une immense traîne en tulle, des froufrous sur de larges épaulettes couvertes de sequins et des strass jusque sur les pommettes : avec cette robe singulière, le candidat tricolore n'est pas passé inaperçu dimanche, lors de la cérémonie d'ouverture de l'Eurovision, organisé cette année en Israël. De quoi se démarquer, au moins sur le tapis orange, de ses quarante concurrents.

Cette création, la «tenue de ses rêves» comme il la qualifie sur son compte Twitter, a été signée par le couturier franco-israélien Dylan Parienty, spécialisé dans la confection de robes de mariée.

When i was 6 i dressed as a princess for halloween with a dress made with toilet paper



Today i got to walk the orange carpet of @eurovision with the outfit of my dream , this experience is just one big fat dream come true ❤#VoteBilal #DareToDream #Eurovision @EurovisionF2 pic.twitter.com/BPRxWftcPy

— Bilal Hassani (@iambilalhassani) 13 mai 2019