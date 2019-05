Game of Thrones : Emilia Clarke perturbée durant les scènes d’amour

Alors que l’épisode 4 de l’ultime saison de Game of Thrones sera diffusé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai, l’actrice Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) s’est dite embarrassée durant les scènes d’amour. Et pour cause, son frère était l’un des caméramen de la série.

De manière générale, tourner une scène de sexe devant toute une équipe de tournage peut s’avérer gênant. Mais lorsque celle-ci se déroule devant son frère, ça l’est d’autant plus.

Dans l’émission de divertissement Jimmy Kimmel Live, diffusée le 1er mai, l’actrice britannique de 32 ans, qui tient le rôle de la Mère des dragons, a révélé que son frère était caméraman sur les plateaux.

Elle a indiqué que «C'est très sympa qu'il soit là», mais un peu moins quand il s'agit d'apparaître dans des scènes de sexe : «Il tournait sur le plateau juste à côté et voulait passer me voir, je lui ai dit que ce n'était vraiment pas la peine», a raconté l'interprète de Daenerys Targaryen, en se replongeant dans le tournage de la saison 7.

Mais cette dernière a ajouté que, selon elle, c’est son frère qui aurait été le plus gêné des deux…