Game of Thrones : Les 5 conclusions plus ou moins probables de la saison 8

Game of Thrones tirera sa révérence après la diffusion des six épisodes de l’ultime saison 8. Comment se terminera toute cette histoire de Trône de fer et de zombies glacés ? On a tenté d’imaginer cinq conclusions, à nos risques et périls.

Selon George R.R. Martin, la conclusion de Game of Thrones sera «douce-amère». De quoi nourrir notre imagination sans limite (rappel : ce ne sont que des suppositions) sur la manière dont la série la plus populaire de l’histoire prendra fin.

Le sacrifice ultime

Depuis le début, on le savait. Jon Snow est bel et bien le héros qui sauvera Westeros grâce à ses talents de guerrier. Dans un ultime affrontement avec le Roi de la Nuit – dont une partie se déroule à dos de dragon (un combat en image de synthèse qui justifie à lui seul les 80 millions d’euros de budget de cette saison 8) – il parvient à créer Illumination, l’épée rouge des héros, en plongeant la lame dans le cœur de sa bien-aimée, Daenerys Targaryen. Celle-ci a compris que c’était là le seul moyen de vaincre cet être maléfique qui vient de tuer la quasi-totalité des combattants sur le champ de bataille.

Avec une tristesse infinie, Jon Snow sacrifie celle qu’il aime, et s’impose dans un face-à-face d’anthologie face au Roi de la Nuit. Mais il succombe à ses blessures peu de temps après. Le bébé né de son union avec Daenerys avant l’ultime bataille est désormais l’héritier du Trône de Fer. Tyrion Lannister, qui est un des rares survivants, promet d’assurer la régence en attendant qu’il soit en âge de gouverner. Le Royaume des Sept Couronnes panse ses plaies et entame une reconstruction difficile.

Brandon Stark en mode Matrix

Alors que le monde s’écroule autour de lui et que les personnages principaux tombent comme des mouches, Brandon Stark – aka la Corneille-à-trois-yeux – réussit à prendre la mesure de la totalité de ses pouvoirs face à l’urgence de la situation. Tel Neo affrontant l’agent Smith dans Matrix, plus rien ne semble en mesure d’arrêter Bran Stark qui élimine le Roi de la Nuit avec une facilité déconcertante. Et avec lui l’ensemble de son armée de Marcheurs Blancs.

Le quatrième rejeton de la famille Stark est acclamé comme le sauveur de l’humanité… par le peu de survivants restants. Quand il arrive à Port-Réal, Cersei Lannister et la Compagnie Dorée ne sont pas de taille face à son immense pouvoir. Les principales Maisons étant décimées, l’abolition de la royauté est sérieusement envisagée.

Le clan Stark en force

Jon Snow, aka Aegon Targaryen, et sa tante Daenerys, meurent de manière héroïque durant la bataille face au Roi de la nuit, aidés par les pouvoirs de Brandon Stark. Le monde est sauf. Sansa Stark devient la reine du Royaume des Sept Couronnes, Tyrion Lannister devient son premier conseiller, et Samwell Tarly son mestre. Elle décide de cacher au reste du monde les véritables origines de son cousin, et l’enterre dans les cryptes de Winterfell où Arya Stark devient, contre toute attente, la souveraine des terres du Nord.

Brandon Stark, la Corneille-à-trois-yeux, part vivre en exil avec les Enfants de la forêt, loin de la civilisation, mais promet de garder un œil (enfin trois) sur l’évolution des événements à Westeros. Dans une bibliothèque à peine éclairée, au milieu de la nuit, Samwell Tarly pose son crayon, et ferme un livre particulièrement épais où il vient de transcrire les récents événements à Westeros, et les exploits héroïques de son ami Jon Snow. Sur la couverture, on peut lire le titre suivant : Une chanson de glace et de feu.

Juste une illusion

Pendant cinq épisodes et demi, les téléspectateurs suivent passionnément la bataille épique entre les héros de la série et l’armée du Roi de la Nuit. Tout est parfait, et on se dirige tout droit vers le dénouement final tant attendu. Mais dans les dernières minutes, on découvre Brandon Stark allongé dans son lit, se réveillant d’un profond sommeil. Sa vieille nounou est à ses côtés. Elle semble soulagée de le voir enfin se réveiller.

On comprend alors que le jeune homme était plongé dans un profond coma depuis la chute survenue dans la saison 1. Et que tout ce qui s’est passé n’était qu’un vilain rêve dont il vient de s’extirper. Ned Stark, qui a pris de l’âge, entre dans la pièce en compagnie de sa mère pour lui demander ce qu’il aimerait manger pour le dîner. Il le rassure en affirmant que tout va bien, et que Robert Baratheon est toujours le souverain du Royaume des Sept Couronnes. Ah si, Jon Snow est mort après avoir chuté du haut du Mur où il patrouillait avec la Garde de Nuit (ça, c’est pour le côté doux-amer). Fin.

Le règne du Roi de la nuit

Valar Morghulis ! Tous les hommes doivent mourir comme le répète la série depuis son lancement. Dans un déluge de glace et de terreur, le Roi de la nuit éradique ses ennemis les uns après les autres avec une facilité déconcertante, et s’empare du Trône de fer. Westeros est un glaçon géant. Brandon Stark ne maîtrisait pas assez bien ses pouvoirs pour lutter contre lui. Jon Snow a été transformé en Marcheur Blanc. Les dragons de Daenerys Targaryen deviennent les montures personnelles du Roi de la nuit, et le symbole de sa toute puissance.

Le royaume des Sept couronnes devient un monde peuplé de zombies glacés et de Marcheurs blancs. Mais les problèmes du quotidien font rapidement surface entre les différentes espèces de morts-vivants, et la gestion administrative déplorable du royaume. Face à la grogne populaire, le Roi de la nuit – qui commence à regretter l’invasion de Westeros – décide d’entamer un grand débat national afin de prendre la mesure du mécontentement de ses administrés.