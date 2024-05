Voici les 5 nouvelles séries à ne pas manquer au mois de mai

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries. Voici les 5 fictions qui débarquent en mai à ne manquer sous aucun prétexte.

Un homme, un vrai – 2 mai sur Netflix

L’argent et le pouvoir. Dans «Un homme, un vrai», série en six épisodes adaptée du roman éponyme de Tom Wolfe, Jeff Daniels incarne Charles Croker, un magnat de l’immobilier basé à Atlanta qui se retrouve menacé de faire faillite du jour au lendemain. Acculé de toute part, l’homme n’a aucune intention de laisser couler son empire sans rien faire. Pilotée par David E. Kelley (The Practice, La Méthode Lincoln, Big Little Lies), «Un homme, un vrai» pourra également compter sur les présences de Diane Lane, Lucy Liu, Tom Pelphrey, William Jackson Harper, ou encore Bill Camp.

Star Wars : Tales of the Empire – 4 mai sur Disney+

Sortez vos sabres lasers ! Les fans de Star Wars ont rendez-vous avec une nouvelle série animée centrée sur le parcours de deux personnages dont ils vont découvrir le parcours, à deux époques différentes au sein de l’Empire Galactique. D’un côté se trouve Morgan Elsbeth - la sorcière de Dathomir aperçue dans la saison 2 de «The Mandalorian» et dans «Ahsoka» - qui, durant sa jeunesse, cherche à obtenir vengeance. De l’autre, on trouve Barriss Offee, une ancienne Jedi tombée en disgrâce après un attentat contre l’Ordre Jedi, et dont elle a tenté de rejeter la responsabilité sur Ahsoka, qui tente de survivre dans une galaxie en pleine mutation. Pilotée par Dave Filoni, six épisodes sont au programme.

Dark Matter – 8 mai sur Apple TV+

Des noeux au cerveau. Adaptation du roman éponyme de Blake Crouch, «Dark Matter» est le dernier bijou de science-fiction d’Apple TV+, avec Joel Edgerton et Jennifer Connelly dans les rôles principaux. Le premier y incarne Jason Dessen, un physicien qui se retrouve propulsé dans une version alternative de sa vie. L’émerveillement d’une telle découverte – celle de l’existence de plusieurs mondes alternatifs contenant une version différente de son existence selon ses choix – laisse rapidement place au cauchemar quand il comprend qu’un de ses doubles vient de prendre possession de sa vie. Il va devoir trouver le moyen de retrouver sa vraie famille, afin de les protéger de son pire ennemi : lui-même.

Un meurtre est-il facile ? D’après Agatha Christie – 9 mai sur CANAL+

© Mammoth Screen/BBC

Mystère. Les abonnés CANAL+ ont rendez-vous avec cette série britannique en deux épisodes qui va les plonger dans l’Angleterre des années 1950, au moment où le chemin de Luke Fitzwilliam, un jeune homme ambitieux qui arrive du Nigéria avec la promesse d’une embauche à Whitehall, croise celui d’une vieille dame dans un train pour Londres. Celle-ci lui affirme qu’un tueur sévit dans son petit village de Wychwood under Ashe, et qu’elle s’apprête à prévenir les enquêteurs de Scotland Yard. Quand elle est retrouvée morte avant d’avoir pu faire sa déposition, Luke Fitzwilliam ne peut s’empêcher de faire la lumière sur l'étrange affaire.

Doctor Who – 11 mai sur Disney+

So british ! «Doctor Who» débarque officiellement sur Disney+ avec le lancement de la nouvelle saison de la plus célèbre des séries britanniques, avec Ncuti Gatwa (Sex Education) dans le rôle principal. Les téléspectateurs suivront le Docteur et Ruby Sunday – incarnée par Millie Gibson – dans leur voyage à travers le temps et l’espace, de l’époque de la Régence en Angleterre aux guerres futures. Ensemble, ils vont se battre du côté du bien avec de nouveaux amis extraordinaires, contre de redoutables ennemis. Indira Varma, Callie Cooke, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Bonnie Langford, Jinkx Monsoon, Jemma Redgrave, Lenny Rush et Angela Wynter sont également au casting.