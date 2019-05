Game of Thrones, saison 8 : les réactions des fans au dernier épisode de la série (SPOILERS)

Alors que le tout dernier épisode de la série culte Game of Thrones a été diffusée dans la nuit du 19 au 20 mai (à 3h du matin en France), les fans ont posté leurs premières réactions à chaud, sur Twitter.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet ultime épisode divise. Si certains (plutôt rares) se contentent de cette fin, d’autres crient au scandale.

Après la pétition demandant la réécriture de l'ultime saison, signée par un million de fans, ce dernier épisode ne risque pas d'arranger les choses entre les fans et les scénaristes de la série.

Au bout de 8 saisons passionnantes, les déçus regrettent un final bâclé, loin de la conclusion épique qu'ils imaginaient.

La fin la plus éclaté possible même en imaginant loooooongtemps j’aurais pas cru que les scénaristes pouvant faire aussi degeulasse. Bâcle, éclaté, nul, à chier etc j’ai plus les mots #gotS08E06

— Mr Shelby (@badidou93130) May 20, 2019