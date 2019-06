Premier homme sur la Lune : une soirée spéciale gratuite au musée du Bourget pour revivre l'alunissage

Un voyage au-delà des étoiles. Alors que l’année 2019 marque les 50 ans de la mission Apollo 11 (21 juillet 1969), le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget propose au public revivre les premiers pas de l’Homme sur la Lune lors d’une soirée spéciale le 20 juillet prochain.

Au programme, visites guidées, ateliers en famille, installation, et séances de planétarium.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, deux astronautes de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, se posent sur le sol lunaire. Quelques heures plus tard, Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune.

Dans le Hall de la Conquête spatiale, le musée de de l’Air et de l’Espace propose ainsi aux visiteurs de découvrir la grande aventure des missions Apollo à travers quelques objets emblématiques.

Parmi eux, on y découvrira notamment les répliques d’un scaphandre lunaire et d'un véhicule automobile, mais aussi les outils d’entrainement grâce auxquels les astronautes apprenaient à recueillir des échantillons sur la Lune.

Du scientifique russe Tsiolkovski, père de la cosmonautique, au spationaute Jean-Loup Chrétien, en passant par les satellites Spoutnik, les sondes Voyager, les fusées V2 et Ariane 5, et les missions Apollo... C’est tout en pan de l’histoire de la conquête spatiale que cette soirée gratuite et accessible à tous, propose de mettre en lumière.

Soirée spéciale Mission Apollo, le 20 juillet, 18h à 23h, musée de l’Air et de l’Espace, Aéroport Paris-le Bourget (93).