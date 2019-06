Les 45 séries à voir en 2019

Alors que les fans attendent impatiemment le retour de quelques-unes de leurs séries favorites, 2019 sera aussi pour eux l’occasion de découvrir de nouvelles pépites.

The Umbrella Academy

Inspirée des romans graphiques de Gerard Way, The Umbrella Academy est la nouvelle série de super-héros créée par Steve Blackman (scénariste de la saison 3 de Fargo).

Le pitch : Le même jour de l’année 1989, quarante-trois bébés naissent inexplicablement de femmes qui n’étaient pas enceintes. Sept de ces enfants sont adoptés par un industriel milliardaire qui crée The Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Le plan ne se déroule pas comme prévu. Devenus adolescents les adoptés se dispersent. Désormais trentenaires, les six toujours en vie se retrouvent à l’occasion de la mort de celui qui les avait adoptés. Cinq d’entre eux tentent de comprendre le mystère qui entoure sa disparition. Mais désunie, la famille se sépare de nouveau tandis que l’apocalypse menace…

Avec qui ? Ellen Page (Juno), Tom Hopper (Black sails), David Castaneda (Switched at birth), Mary J. Blidge…

Où et quand ? Sur Netflix le 15 février.

Vernon Subutex

Cathy Verney et Benjamin Dupas adaptent l’œuvre littéraire de Virginie Despentes. A la croisée du thriller et du drame psychologique, la série promet une exploration d’un Paris underground, bohème et acide.

Le pitch : Comme dans les romans éponymes, l’intrigue est centrée sur le personnage de Vernon Subutex, disquaire au chômage, qui se fait expulser de son appartement. En quête d’un endroit où dormir, Vernon sollicite d’anciens amis de la bande de Revolver, son mythique magasin de disques, dont Alex Bleach, rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo. Alors que Vernon disparaît dans l’anonymat de la ville, il devient l’homme le plus recherché de Paris…

Avec qui ? Romain Duris, Céline Sallette, Flora Fishbach, Philippe Rebbot (Hard) et Laurent Lucas (Les Revenants), Florence Thomassin, Émilie Gavois-Kahn et Athaya Mokonzi.

Où et quand ? En avant-première Hors Compétition pour l'ouverture de Canneseries le 5 avril et en avril sur Canal+.

Découvrez les premières images de la série très attendue VERNON SUBUTEX, avec Romain Duris !



Une Création Originale CANAL+, bientôt sur @canalplus et @myCANAL. pic.twitter.com/3TMnbFVp2F — Création Originale CANAL+ (@CreationCanal) 5 février 2019

I am the night

Le pitch : La mini-série de Patty Jenkins (Wonder Woman) suit l’enquête que mène en 1949 une jeune femme abandonnée à la naissance pour connaître ses origines. Dans sa quête identitaire, elle tombe sur un gynécologue impliqué dans la célèbre affaire du Dahlia Noir.

Avec Qui ? Chris Pine, India Eisley…

Où et quand ? Sur TNT le 28 janvier.

Black Monday

Le pitch : Produite par Seth Rogen, David Caspe et Evan Goldberg, Black Monday revient avec humour sur le krach boursier qui s'est produit à Wall Street le 19 octobre 1987.

Avec qui ? Don Cheadle, Andrew Rannells et Regina Hall...

Où et quand ? Sur Showtime, le 20 janvier.

Watchmen

Le pitch : La série Watchmen de Damon Lindelof (The Leftovers) est la nouvelle adaptation du comic culte d'Alan Moore et Dave Gibbons, déjà à l'origine du film Watchmen - Les Gardiens de Zack Snyder.

Avec qui ? Regina King, Jeremy Irons, Tim Blake Nelson, Adelaide Clemens, Don Johnson...

Où et quand ? HBO/OCS. Automne 2019.

© Instagram watchmen

Good Omens

Le pitch : Mini-série adaptée du roman de Terry Pratchett et Neil Gaiman, «De bons présages», Good Omens suit un Ange (Michael Sheen) et un Démon (David Tennant) qui, devenus trop friands de la vie sur Terre, sont forcés de former une alliance improbable pour arrêter Armageddon. «Mais ils ont perdu l'Antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignorait qu'il était censé apporter la fin des temps, les forçant à se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard »...

Avec qui ? David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm...

Où et quand ? Sur Amazon Prime Video le 31 mai 2019.

The Witcher

Le pitch : Netflix adapte en série la saga polonaise Le Sorceleur bien connu des amateurs de jeux vidéos. The Witcher suit Geralt de Riv, un homme aux pouvoirs surnaturels qui « se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains sont plus vicieux que les bêtes ».

Avec qui ? Henry Cavill, (Man of Steel, Mission impossible : Fallout), Freya Allan (La Guerre des mondes, Bluebird), Anya Chalotra (Wanderlust), Anna Shaffer…

Où et quand ? Sur Netflix. Pas de date de lancement précise pour le moment.

Catch-22

Le pitch : George Clooney est de retour sur le petit écran pour produire, diriger et jouer dans Catch-22. La série tire son histoire burlesque du roman de l'auteur américain Joseph Heller, de 1961. Ce drame satirique suit les aventures du pilote de bombardier américain John Yossaria pendant la Seconde Guerre mondiale, prêt à tout pour se faire passer pour fou et se faire réformer de l'Air Force américaine, quitte à multiplier les missions les plus dangereuses...

Avec qui ? Kyle Chandler, Hugh Laurie, Christopher Abbott, George Clooney…

Où et quand ? Sur Hulu le 17 mai 2019 puis sur Canal+ à partir du 23 mai, les jeudis à 21h (2 épisodes/soirée), et accessible en intégralité sur myCanal dès le 18 mai pour les abonnés Canal+ et Canal+Séries.

City on a hill

Le pitch : Produite par Matt Damon et Ben Affleck et pilotée par Tom Fontana (Borgia), City on a hill est inspirée de faits réels. Elle plonge dans le Boston du début des années 1990, un Boston en proie à la corruption, au racisme et à la violence qui du jour au lendemain – après ce qu’il fût appelé « Le miracle de Boston » - redeviendra plus paisible grace à l'improbable alliance entre un procureur (Aldis Hodge), originaire de Brooklyn, avec un ancien combattant corrompu mais vénéré du FBI (Kevin Bacon)...

Avec qui ? Kevin Bacon, Aldis Hodge, Kevin Chapman, Amanda Clayton, Rory Culkin, Jill Hennessy, Cathy Moriarty, Kevin Dunn…

Où et quand ? Sur Showtime le 16 juin 2019, et à l'heure US à partir du 21 juin à 22h25 sur Canal+Séries (1 épisode par soirée), et disponible sur myCanal.

Fosse/Verdon

Le pitch : La série revient sur la relation amoureuse et professionnelle qui a uni le cinéaste et chorégraphe Bob Fosse à Gwen Verdon (Michelle Williams), l'une des plus grandes danseuses de Broadway.

Avec qui ? Sam Rockwell, Michelle Williams, Norbert Leo Butz, Margaret Qualley...

Où et quand ? À L’HEURE US sur CANAL+SÉRIES à partir du 14 avril, les dimanches à 21H00 (1 épisode/soirée).

Armistead Maupin's Tales of the city

Le pitch : Adaptée des romans Les Chroniques de San Francisco d’Armistead Maupin cette mini-série en 10 épisodes fera suite à celle des années 1990 et suivra Mary Ann (Laura Linney), qui rentre à San Francisco et retrouve les résidents du 28 Barbary Lane ainsi que sa fille, Shawna (Ellen Page) et son ex-mari Brian, vingt ans après les avoir laissés derrière elle pour poursuivre sa carrière...

Avec qui ? Laura Linney, Olympia Dukakis, Ellen Page, Barbara Garrick...

Où et quand ? Netflix le 7 juin.

Laura Linney and Olympia Dukakis will be joined by @EllenPage (playing Linney's daughter!) in Netflix's continuation of the beloved "Armistead Maupin's Tales of the City," coming in 2019. pic.twitter.com/9txclJtT0S — Netflix US (@netflix) April 24, 2018

Sex Education

Le pitch : Créée par Laurie Nunn, la série britannique suit la rebelle Maeve qui entraîne Otis, inexpérimenté mais doté d'une mère sexologue, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée.

Avec qui ? Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa...

Où et quand ? Netflix le 11 janvier.

© Netflix

The First Wives Club

Le pitch : Remake en série du film éponyme (Le Club des ex en français) sorti en 1996 avec à l'époque Diane Keaton, Belle Midler et Goldie Hawn au casting, The First Wives Club suit trois amies qui trouvent ensemble la force de surmonter l'échec de leur mariage.

Avec qui ? Jill Scott, Michelle Buteau, Ryan Michelle Bathe...

Où et quand ? Sur BET courant 2019.

the morning show

Le pitch : La série s'inspire du livre Top of the Morning publié en 2013 par Brian Stelter, correspondant de CNN, qui relatait la rivalité entre les deux talk shows matinaux américains Today de NBC et Good Morning America ​​d'ABC. Kerry Ehrin (Bates Motel) officie en tant que showrunner, Mimi Leder (Le Pacificateur, Deep Impact) en tant que productrice exécutive et réalisatrice.

Avec qui ? Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Nestor Carbonell, Mark Duplass...

Où et quand ? Sur la nouvelle plateforme d'Apple, prochainement.

Steve Carell will star opposite Jennifer Aniston and Reese Witherspoon in Apple's untitled drama series about morning shows https://t.co/YtITpoWpx4 pic.twitter.com/0SLa7jTCRP — Variety (@Variety) October 23, 2018

My Glory Was I Had Such Friends

Le pitch : L'actrice et le cinéaste avaient déjà collaboré pour la série d'espionnage Alias diffusée entre 2001 et 2006 sur ABC, Jennifer Garner retrouve JJ Abrams pour cette adaptation des mémoires d'Amy Silverstein qui raconte la longue attente d'une femme avant une greffe de coeur.

Avec qui ? Jennifer Garner...

Où et quand ? Sur la nouvelle plateforme d'Apple. Prochainement.

'Alias' star Jennifer Garner and creator @jjabrams will reunite on 'My Glory Was I Had Such Friends,' an @Apple limited drama series based on the 2017 memoir by Amy Silverstein: https://t.co/KhsHiMqfRQ pic.twitter.com/4eLYGCXJGg — Paste Magazine (@PasteMagazine) December 13, 2018

The Twilight Zone

Le pitch : Jordan Peele ressuscite la série fantastique culte «The Twilight Zone» (La Quatrième Dimension).

Avec qui ? Steven Yeun (The Walking Dead), John Cho (Star Trek), Allison Tolman (Fargo), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Jacob Tremblay (Room)...

Où et quand ? Sur CBS le 1er avril.

Game of Thrones (saison 8)

Le pitch : La série la plus puissante de la télévision de la décennie a mis un point final à ses sanglantes aventures.

Avec qui ? Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner, …

Où et quand ? Depuis le 15 avril 2019 sur OCS.

Le trailer officiel :

Stranger Things (saison 3)

Le pitch : Sensation de l’année 2016 sur Netflix, Stranger Things reviendra cet été avec une saison 3 en dix épisodes que les fans attendent avec impatience. On ne connaît pas grand-chose de l’intrigue de ce nouveau chapitre, si ce n’est que l’histoire se déroulera en 1985, soit un an après les événements de la saison 2. Nous retrouverons Will et ses amis pendant les vacances d’été, à un âge où leurs hormones commencent à sérieusement influencer leurs relations. Autre certitude : le « Shadow Monster » sera de retour pour terroriser une nouvelle fois les habitants de la petite ville d’Hawkins. Vivement cet été !

Avec qui ? Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, …

Où et quand ? 4 juillet 2019 sur Netflix.

The Crown (saison 3)

Le pitch : Les saisons 3 et 4 de The Crown couvriront la période allant de 1964 à 1976 (1947 à 1963 pour les deux premières). Ce troisième chapitre, qui ira de 1964 à 1970, verra la comédienne Olivia Coleman prendre la suite de Claire Foy dans le rôle de la Reine d’Angleterre. Tobias McKenzie sera le prince Philippe, tandis qu’Helena Bonhman Carter prêtera ses traits à la princesse Margareth. Parmi les événements historiques marquants de cette nouvelle saison seront traités, notamment, la décolonisation de l’Afrique et des Caraïbes, la naissance du prince Edward (1964), mais aussi les premiers pas du prince Charles sous l’œil médiatique avec son investiture en tant que prince de Galles (1969).

Avec qui ? Olivia Coleman, Tobias Menzie, Charles Dance, Helena Bonham Carter, …

Où et quand ? Fin de l’année 2019 sur Netflix.

True Detective (saison 3)

Le pitch : La saison 3 de True Detective, déclinée en huit épisodes, saura-t-elle faire oublier l’énorme déception ressentie avec la deuxième ? Cela reste à voir. Mais le créateur de la série, Nic Pizzolatto a manifestement tenté de réunir les ingrédients qui avait fait le succès de la saison 1 en 2014 avec une histoire qui se déroule sur plusieurs époques (on en compte au moins trois dans la bance annonce) et qui suit l’enquête de deux inspecteurs suite à la disparition mystérieuse de deux enfants dans la nature sauvage des Ozarks, en Arkansas. On est très intrigué.

Avec qui ? Mahershala Ali, Stephen Dorff, …

Où et quand ? Dès le 14 janvier 2019 sur OCS.

Black Mirror (saison 5)

Le pitch : Que de mystère autour de cette nouvelle saison ! Selon plusieurs rumeurs, un épisode inédit, intitulé Bandersnatch (et dont on ne sait quasiment rien), pourrait être mis en ligne par Netflix dès le 28 décembre… puis, à une date inconnue, cinq autres épisodes devraient suivre. C’est une supposition parmi d’autres. Les créateurs Charlie Booker et Annabel Jones, tout comme la plateforme de streaming, entretiennent le flou le plus total autour de ce cinquième chapitre, et doivent s’amuser de voir les fans se creuser la tête et déterrer les moindres indices, dans l’espoir de deviner la date de diffusion. Ce que l’on sait en revanche, c’est que cette saison 5 proposera un épisode interactif, et que la chanteuse Miley Cyrus jouera dans l’un d’eux.

Avec qui ? Miley Cyrus !

Où et quand ? Netflix, le 5 juin.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 mars 2018

The Handmaid’s Tale (saison 3)

Le pitch : L’heure de la rébellion a sonné. Selon Elizabeth Moss, la saison 3 de The Handmaid’s Tale verra son personnage, June/Defred, riposter face aux tortionnaires de Gilead qui lui ont fait vivre un enfer lors des deux chapitres précédents. Tous les fans de la série sont impatients de découvrir la suite, surtout si celle-ci décide de se dresser contre ses agresseurs.

Avec qui ? Elizabeth Moss, Alexis Bledel…

Où et quand ? Le 5 juin sur la plateforme américaine Hulu et en US+24 sur OCS en France.

We won't back down. pic.twitter.com/9gHBVH06a7 — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) 26 août 2018

Dark (saison 2)

Le pitch : La série de science-fiction allemande avait été une des bonnes surprises de l’année 2017 sur Netflix, avec une histoire de faille spatio-temporelle, de secrets de famille, et d’enfants disparus. Le tournage a été bouclé fin novembre. Aucune date de diffusion n’a été révélée pour le moment.

Avec qui ? Louis Hofmann, Lisa Vicari…

Où et quand ? Netflix le 21 juin.

La Casa de Papel (saison 3)

Le pitch : Énorme succès en Espagne, puis sur Netflix, la production de La Casa de papel a été récupérée par la plateforme de streaming qui a décidé de poursuivre l’aventure avec une saison 3. Le tournage devait débuter en ce mois de décembre. Si peu d’indices ont filtré pour le moment, une photo publiée sur les réseaux sociaux, sur laquelle apparaît l’Edificio de la Telefonica à Barcelone, pourrait indiquer le lieu où se déroulera le prochain braquage. A suivre.

Avec qui ? Alvaro Morte, Ursula Corbero, Jaime Lorente, Alba Flores, …

Où et quand ? 19 juillet sur Netlix.

pic.twitter.com/dWLSPSxyT8 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 10 décembre 2018

Mindhunter (saison 2)

Le pitch : Début décembre, le tournage de la saison 2 de Mindhunter touchait à sa fin. Dans ce nouveau chapitre, les deux agents du FBI vont croiser la route de Charles Manson, et se retrouveront confrontés à l’affaire des meurtres des enfants d’Atlanta (une série de meurtre d’enfants, au moins 28, tous afro-américains entre 1979 et 1981). Plusieurs questions laissées en suspens après le premier chapitre devraient également trouver des réponses.

Avec qui ? Jonathan Greff, Anna Torv, Holt McCallany…

Où et quand ? Sur Netflix en août.

The OA (saison 2)

Le pitch : L’ovni télévisuel créé par Brit Manning (qui tient également le rôle principal) et Zal Batmanglij est attendu avec huit nouveaux épisodes, dont le premier sera intitulé Angel of Death (L’Ange de la mort). Là encore, aucune information concernant l’intrigue de ce second chapitre n’a été dévoilée. Brit Manning s’est contenté d’expliquer que celui-ci proposera aux fans quelque chose « d’original et terrifiant à la fois ». Il faudra se contenter de cela pour le moment.

Avec qui ? Brit Marling, Jason Isaacs…

Où et quand ? Début 2019 sur Netflix.

Killing Eve (saison 2)

Le pitch : Acclamée par la critique et le public, Killing Eve a bouclé le tournage des huit épisodes de sa deuxième saison en six mois. Les fans ont toutes les raisons d’être impatients à l’idée de retrouver Eve et Villanelle, surtout après le colossal cliffhanger qui ponctuait la saison 1. A noter que Phoebe Waller-Bridge, qui avait écrit une partie du scénario et assurait le poste de showrunneuse, a été contraint de s’éloigner de la série en raison de ses autres projets (Run sur HBO, et la saison 2 de Fleabag).

Avec qui ? Sandra Oh, Jodie Comer, …

Où et quand ? Depuis le 7 avril sur la BBC America et sur myCanal.

Veronica Mars (saison 4)

Le pitch : Douze ans après son annulation, et un film sorti en 2014, Veronica Mars reviendra en 2019 sur la plateforme Hulu (on ne sait pas où elle sera diffusée en France). Les téléspectateurs retrouveront Kristen Bell (The Good Place) dans le rôle de la détective qui, cette fois, va enquêter sur les meurtres de plusieurs étudiants en plein Spring Break. Autre bonne nouvelle, l’acteur J.K Simmons (Whiplash, Counterpart) sera au casting.

Avec qui ? Kristen Bell, J.K Simmons…

Où et quand ? A partir du 26 juillet sur la plateforme Hulu.

SMILF (saison 2)

Le pitch : Frankie Shaw – qui écrit, réalise, scénarise, et interprète le rôle principal de cette série – fait l’étalage de son talent avec SMILF, l’histoire d’une mère célibataire trentenaire qui tente de jongler avec un job alimentaire, son bébé Larry, sa vie sentimentale, et son rêve de devenir comédienne. Une fiction pleine d’énergie qu’il nous tarde de retrouver sur le petit écran.

Avec qui ? Frankie Shaw, Miguel Gomez…

Où et quand ? Début 2019 sur Canal+Séries.

Glow (saison 3)

Le pitch : Les catcheuses de Glow devraient remonter sur le ring en 2019 pour une saison 3 dont on ne sait rien, si ce n’est que l’action se déroulera à Las Vegas, et qu’elle comportera dix épisodes.

Avec qui ? Alison Brie, Betty Gilpin, …

Où et quand ? Été 2019 sur Netflix.

Did you think we'd GLOW to Vegas without you? Let's do this. #GLOWS3 pic.twitter.com/tZhWzOJGHu — GLOW (@GlowNetflix) 20 août 2018

Mouche

Jeanne Herry (Pupille) adapte Fleabag (excellente série britannique de et avec Phoebe Waller-Bridge la créatrice de Killing Eve), et plonge Camille Cottin (Connasse) dans une série décalée en 6 épisodes de 26 minutes à l’humour corrosif qui oscille subtilement entre comédie et tragédie.

Le pitch : Une Parisienne au quotidien foutraque tente de sauver son bar à thé de la faillite.

Avec qui ? Camille Cottin, Anne Dorval, Didier Flamand, Suliane Brahim, Pierre Deladonchamps…

Où et quand ? En juin 2019 sur Canal+ et myCanal.





Years and Years

Russel T. Davies (scénariste de Queer as Folk et de la nouvelle version de Doctor Who) nous plonge dans un futur européen terrifiant au travers de cette dramédie familiale sur fond de série d’anticipation captivante en six épisodes. Présentée lors de la cérémonie de clôture du festival Canneseries 2019, Years and Years s’avère bouleversante d’émotion et de réalisme.

Le pitch : La série se penche sur quinze années de la vie des Lyons, une famille de Manchester alors que la Grande-Bretagne se retire de l’Europe et qu’un nouveau monde se façonne. Ancienne célébrité devenue femme politique de premier plan, Vivienne Rook (Emma Thompson) parvient au pouvoir malgré ses prises de position controversées qui vont bientôt bouleverser les Lyons, la Grande Bretagne et le monde entier avec…

Avec qui ? Emma Thompson, Rory Kinnear, Russell Tovey, jessica hynes, Anne Reid, Jade Alleyne…

Où et quand ? Sur BBC One depuis le 14 mai.

What/If

La série d’anthologie de Mike Kelley, créateur de Revenge, explore ce qu’il advient «quand des gens bien acceptent de faire des choses inacceptables» et comment les choix (que nous pensons avoir la liberté de faire) peuvent changer de manière irrémédiable la trajectoire de nos vies entières. Très loin de son image Bridget Jones, Renée Zellweger incarne une milliardaire machiavélique aux propositions… indécentes…

Le pitch : Prêts à tout pour financer leur jeune entreprise pharmaceutique, une scientifique et son mari concluent un accord aussi mystérieux que scandaleux.

Avec qui ? Renée Zellweger, Jane Levy, Blake Jenner

Où et quand ? Sur Netflix à partir du 24 mai.





A la croisée des mondes

Adaptation d’un classique de la littérature jeunesse de Philip Pullman par Jack Thorne au scénario et Tom Hooper (Le Discours d’un roi) à la réalisation, A la croisée des mondes est une série fantastique co-produite par la BBC et HBO qui raconte une histoire d’amour sur fond de quête métaphysique. A noter que la série s’annonce et plus sombre mais aussi plus aboutie que l’adaptation cinématographique (La boussole d’or avec Nicle Kidman) sortie en 2007.

Le pitch : A la recherche de son ami kidnappé, Lyra découvre un complot impliquant des enlèvements d’enfants…

Avec qui ? James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, Clarke Peters, Dafne Keen…

Où et quand ? Courant 2019.

Too Old to die young

Le réalisateur de Drive Nicolas Winding Refn se met à la série et conserve l’esthétique et l’ultra-violence qui ont fait sa signature. Une série de 10 épisodes de 90 minutes qu’il confie avoir conçue plutôt comme un film de 12 heures comme il l’a expliqué à Cannes où deux épisodes ont été présentés.

Le pitch : Une plongée dans les bas-fonds de Los Angeles entre mafia russe, yakusas et cartels mexicains et le quotidien d’un policier endeuillé par la mort de son coéquipier.

Avec qui ? Miles Tellier (Whiplash), John Hawkes (The Sessions)…

Où et quand ? Amazon Prime Video le 14 juin.

Euphoria

Produite par le rappeur Drake, cette série HBO explore le quotidien d’un groupe d’adolescents en quête d’identité et qui noient leurs problèmes dans le sexe, l’alcool et la drogue. Des lycéens confrontés à la brutalité d’un monde superficiel obsédé par les réseaux sociaux et où les névroses de chacun sont exposées aux yeux de tous.

Le pitch : A peine sortie de cure de désintoxication, Rue (Zendaya), retombe dans la drogue et se lie d'amitié avec Jules, une jeune fille transsexuelle tout juste arrivée en ville suite au divorce de ses parents…

Avec qui ? Zendaya, Storm Reid, Austin Abrams, Jacob Elordi, Sydney Sweeney…

Où et quand ? Sur OCS en US+24 à partir du 17 juin.

The loudest voice

Série en sept épisodes, The Loudest Voice revient sur la vie du très controversé créateur de la chaîne Fox News. Elle est produite par le spécialiste de l’horreur Jason Blum et compte un épisode réalisé par Stephen Frears (My beautiful Laundrette, The Queen).

Le pitch : Les dernières années de Roger Ailes, proche de Nixon et fondateur de Fox News qui fût accusé de harcèlement sexuel par des employées.

Avec qui ? Russell Crowe, Naomi Watts, Sienna Miller, Seth macFarlane, Annabelle Wallis…

Où et quand ? Showtime à partir du 30 juin.

The politician

Le très prolifique créateur Ryan Murphy (Glee, American Horror Story…) signe une comédie au casting prestigieux pour Netflix, plateforme avec laquelle il a signé un contrat estimé à 300 millions de dollars.

Le pitch : Payton est convaincu depuis son plus jeune âge qu'il sera locataire de la Maison Blanche. Mais avant qu'il n'atteigne son but présidentiel, un paysage politique bien plus perfide l'attend : le lycée et les élections des délégués de classe…

Avec qui ? Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Ben Platt…

Où et quand ? Netflix, le 27 septembre.

Carnival Row

Orlando Bloom joue son premier rôle d’importance sur le petit écran dans la peau du héros de Carnival Row, « thriller de fantasy neo-noir » d’Amazon qui fut un temps produit par Guillermo del Toro avant qu’il ne se désolidarise du projet. Composée de huit épisodes, la série est notamment chapeautée par René Echevarria (The 4400).

Le pitch : Une ville abritant Humains et créatures mythiques est le théâtre d’une série de meurtres sur laquelle enquête un détective qui se fait une affaire personnelle de retrouver le coupable.

Avec qui ? Orlando Bloom, Cara Delevigne, David Gyasi…

Où et quand ? Sur Amazon Prime Video, le 30 août.

Modern Love

Inspirée d’une chronique du New York Times et réalisée par John Carney (Once), Modern Love est une série dont chacun des huit épisodes de 30 minutes traite d’une forme d’amour entre les humains (sexuel, romantique, familial, platonique…). Son point fort : son casting éblouissant.

Avec qui ? Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, John Slattery, Catherine Keener, Andy Garcia…

Où et quand ? Sur Amazon, courant 2019.

Chernobyl

Brillamment réalisée par Johan Renck («Breaking Bad», «The Walking Dead»), «Chernobyl» reconstitue de la manière hyperréaliste l'explosion d'un réacteur survenu à la centrale de Tchernobyl en République socialiste soviétique d’Ukraine le 26 avril 1986, et ses terribles conséquences. Sans jamais virer dans le spectaculaire ou le pathos superflus, elle impose son atmosphère terriblement angoissante. Forte d'un budget de 250 millions de dollars qui transportent littéralement les spectateurs dans l'URSS de la fin des années 1980, «Chernobyl» a aussi bénéficié de l'expertise de productrices comme Carolyn Strauss («Game of Thrones») et Jane Featherstone («Broadchurch», «Les promesses de l'ombre»).

Le pitch : « La mini-série raconte l’histoire vraie de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et explore les conséquences de cet évènement tragique ainsi que les sacrifices qui ont dû être faits pour sauver l'Europe du désastre ».

Avec qui ? Emily Watson, Stellan Skarsgård, Jared Harris…

Où et quand ? Sur OCS en US+24 depuis le 7 mai.

The Mandalorian

L’une des têtes de proue de la future plateforme Disney+, The Mandalorian est la première série en live action dérivée de l’univers Star Wars. L’action de ce show ultra attendu se situera entre «Le Retour du Jedi» et «Le Réveil de la Force», soit cinq ans après la chute de l’Empire a expliqué son créateur Jon Favreau (Iron Man, Avengers) lors d’une convention Star Wars, soit une période jamais exploitée en film ou en série. Des éléments de la première trilogie sont attendus, de quoi satisfaire les fans de l’univers de George Lucas de la première heure, mais les non-initiés devraient aussi trouver satisfaction. Il se murmure que Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa et Deborah Show ont participé à la réalisation.

Le pitch : Les aventures du Mandalorien, tireur solitaire badass et chasseur de primes aux confins de la Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Avec qui ? Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Carl Weathers, Giancarlo esposito…

Où et quand ? Aux Etats-Unis le 12 novembre sur la plateforme Disney+, en Europe début 2020.

BH 90210

La série a marqué les ados qui ont grandi dans les années 1980-1990… Après avoir connue une version « new generation », la série Beverly Hills is back avec ses stars d’origine. Les personnages de Brenda, Brandon et autre Kelly ne seront cependant pas de retour car les acteurs joueront cette fois leur propre rôle à l’écran. « Il est question des personnages derrière les personnages, explique Jenny Garth à Entertainment Weekly. C’est une plongée dans la vie de ces gens qui ont vécu comme ça pendant dix ans et leurs retrouvailles »

Le pitch : « Jouant une version exagérée et irrévérencieuse d'eux-mêmes, les héros de la série culte Beverly Hills tentent de convaincre la chaîne de produire un revival. » (Allociné).

Avec qui ? Jason Priestley, Shannon Doherty, Jennie Garth…

Où et quand ? La Fox à partir du 7 août.

Big Little Lies saison 2

Créée par David E. Kelley (Ally McBeal) en 2017 et portée par un casting quatre étoiles (Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley), Big Little Lies est de retour avec une nouvelle saison, sept nouveaux épisodes dans lesquels la mère du défunt Perry sera incarnée par Meryl Streep. A noter qu’Andrea Arnold (Fish tank, American Honey) succède à Jean-Marc Vallée derrière la caméra. Le réalisateur de Dallas Buyers Club reste néanmoins un des producteurs de la série qui voit un groupe de femmes se retrouver au centre d’un tragique accident survenu lors d’une fête de l’école de leurs enfants.

Le pitch : Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern), et Bonnie (Zoë Kravitz), alias les « Les cinq de Monterey », sont confrontées aux questions de la police et aux rumeurs qui s’intensifient au sein de la petite ville côtière de Californie… Parviendront-elles à garder secrète leur responsabilité dans la mort de Perry ?

Avec qui ? Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoé Kravitz, Meryl Streep…

Où et quand ? HBO le 9 juin et en US+24 le 10 juin sur OCS City.

Veep (saison 7)

Le temps est venu pour Veep de dire adieu. Après sept saisons, le drama politique emmené par Julia-Louis Dreyfus et récompensé par 17 Emmy Awards s'est arrêté sur un ultime épisode de 45 minutes diffusé le 13 mai sur OCS qui propose de revoir l’intégralité de ce monument de la comédie américaine.

Le pitch : L’inénarrable égocentrique Selina meyer et son équipe de bras cassés repartent en campagne pour la présidence des Etats-Unis…

Avec qui ? Julia-Louis Dreyfus, Anna Chlumsky, Tony Hale…

Où et quand ? Sur OCS depuis le 17 mai.