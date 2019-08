Netflix répond aux propos homophobes d'un abonné

Sur Twitter, le community manager de la plate-forme Netflix se fait souvent remarquer pour sa répartie. Cette semaine, il s'est de nouveau fendu d'un tweet cinglant en réponse à un abonné qui tenait des propos homophobes.

«Les gays ne sont pas nécessaires dans vos séries», a ainsi tweeté un internaute ce mardi 6 août. Et la réponse de Netflix ne s'est pas fait attendre : «T'es pas nécessaire dans nos abonnés» a rétorqué le community manager.

La réponse n'a pas laissé la twittosphère indifférente : si de nombreux internautes se rangeaient du côté du community manager, d'autres ont regretté le ton employé dans son tweet.

Voilà, je ne suis plus abonné, car bien entendu pas nécessaire moi non plus.



Je verrais donc désormais la même chose... gratuitement ou sur Amazon tv



Vos réponses sont scandaleuses et vraiment pas professionnelles autant dans la forme et le fond.



Honte à vous

— Terrien (@cefoussa) August 8, 2019