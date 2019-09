Star Wars : «The Mandalorian» dévoile sa première bande-annonce

C'est un produit d'appel défiant toute concurrence. Alors que The Walt Disney Company a dévoilé il y a quelques jours la date de lancement de sa plateforme de streaming Disney+, le trailer de sa série événement située dans l'univers de Star Wars, «The Mandalorian», et son affiche, ont été dévoilés.

Dans cette vidéo d’une minute et demi, que vous pouvez voir en tête d’article, le programme dévoile une ambiance western et sombre. Comme on peut le voir sur les images, certaines scènes vont se passer sur Tatooine, la planète de Luc Skywalker où Boba Fett a perdu la vie.

Un immense catalogue

Le visuel donnait déjà l'eau à la bouche, et les conjectures allaient bon train. De Pixar à Marvel en passant par National Geographic, la firme aux grandes oreilles peut déjà proposer un immense catalogue depuis ses rachats successifs de nombreux studios et franchises, même si le lancement de Disney +, le 12 novembre prochain aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, n'a pas encore de date précise pour la France.

Avec cette nouvelle série située dans l'univers de Star Wars crée par Georges Lucas, les fans pourraient avoir une raison supplémentaire de se ruer vers les abonnements, et permettre à Disney de battre sur les petits écrans les records régulièrement enregistrés au cinéma.

Sur l'affiche, on voit avancer le personnage principal, un mercenaire mandalorien, qui donne son nom à la série. Il porte ainsi la même armure que les chasseurs de primes Jango Fett et son fils Boba, ainsi qu'un long fusil (qui pourrait être en fait un bâton blaster à impulsion, utilisé justement par les mercenaires dans les récits de la saga galactique). A l'instar des Jedis ou des Siths, ils forment une caste méconnue, pratiquement disparue et constituée de guerriers d'élite revêtus d'une armure au code d'honneur très strict, ayant souvent agi contre l'ordre établi.

Dans cette série en live-action crée par Jon Favreau (Iron Man, Le livre de la jungle,...), on suivra ce nouveau héros juste après la chute de l'Empire, et avant la création du Nouvel ordre, soit entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force. Il est interpreté par Pedro Pascal, qui a notamment interprété Oberyn Martell (la Vipère Rouge de Dorne) dans Game of Thrones.

L'action se tiendra aux confins de la galaxie, loin de l'influence de La République. Le visuel laisse supposer qu'une partie de l'histoire se déroulera sur Tatooine, la fameuse planète de Luke Skywalker et son célèbre double coucher de soleil.