Marvel : on connaît la date de sortie de Black Panther 2

Alors que le D23, la grande convention Disney qui se tient tout les deux ans en Californie, a pris fin ce week-end, on en sait désormais un peu plus sur la suite du bockbuster Black Panther.

Le premier volet, réalisé par Ryan Coogler pour les Studios Marvel, avait dépassé toutes les attentes en termes de succès, avec 1,2 milliard d'euros de recettes dans le monde. Le pari de sortir un film de super-héros avec un casting en grande majorité noir, dont le récit met en avant la culture africaine, avait donc été relevé haut la main. Avec à la clé, pour la première fois pour un film de ce genre, une nomination à l'Oscar du meilleur film en 2019.

Il paraissait donc évident qu'une suite allait voir le jour, et faire passer le Prince T'Challa (alias Black Panther, joué par Chadwick Boseman), de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe (MCU)-qui a définitivement pris fin avec le dernier Spider Man-directement à la phase 5, tout comme Les Gardiens de la Galaxie 3, autre suite prévue pour cette phase 5.

Another look at Director Ryan Coogler as he announces the release date of Marvel Studios’ Black Panther 2 at the #D23Expo. pic.twitter.com/BJ7gywcm50

— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 25, 2019