Les 100 meilleures séries du 21e siècle, selon The Guardian

La question fait toujours débat, et ce classement ne manquera pas de l’alimenter à son tour. Le journal britannique The Guardian a publié sa liste des 100 meilleures séries du 21e siècle.

Sans trop de surprise, des poids lourds se placent en tête de la liste. Les Soprano, The Wire et Mad Men composent le podium, devant The Thick of It et Breaking Bad. D’autres séries stars sont évidemment dans le classement, comme Game of Thrones (7e), The Handmaid’s Tale (25e) ou Sherlock (60e).

Une seule série française a trouvé grâce aux yeux des journalistes du Guardian, avec Engrenages, positionné en 73e place. Il est à noter également que le Guardian a intégré dans son classement des émissions de télé (The Daily Show with Jon Stewart, Big Brother, I’m a Celebrity…). Par ailleurs, mis à part South Park (42e), aucune série animée n’est présente dans la liste.

Le classement complet :