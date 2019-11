Miss France 2020 : les 30 candidates

L’une d’entre elles succédera à la Tahitienne Vaimalama Chaves. À moins de deux mois du concours de beauté national, qui se tiendra le 14 décembre au Dôme de Marseille, voici les 30 miss régionales prétendantes au titre de Miss France 2020.

Agées de 18 à 24 ans, les candidates s'envoleront en novembre pour Tahiti et Moorea, afin de se préparer à l'élection. Placée sous le signe du voyage, la cérémonie transportera cette année les télespectateurs aux quatre coins du monde via une succession de tableaux.

miss Champagne-Ardenne

Félicitations à Lucile Moine élue Miss Champagne-Ardenne pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/JUVhYI8xUy — Miss France (@MissFrance) October 22, 2019

Origianire de Charleville-Mézières, Lucille Moine a 18 ans et mesure 1m73. Elle est étudiante en première année d’événementiel et de tourisme à l'école internationale Tunon de Reims.

miss nord-pas-de-calais

Félicitations à Florentine Somers élue Miss Nord-Pas-de-Calais pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/Mkzch1BriK — Miss France (@MissFrance) October 22, 2019

Âgée de 19 ans, Florentine Somer, 1m77, est originaire de Dunkerque, où elle a obtenu son baccalauréat professionnel «accompagnement soins et services à la personne». La jeune femme pratique la danse et a fait du basket durant plusieurs années.

miss auvergne

Félicitations à Meissa Ameur élue Miss Auvergne pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/gZVebu1qhk — Miss France (@MissFrance) October 22, 2019

Originaire de Clermont-Ferrand, Meissa Ameur, 21 ans, y vit toujours et étudie le droit. Du haut de ses 1m86, elle souhaite devenir avocate dans le secteur de la protection de l'enfance. En dehors des cours, elle travaille le week-end dans une boutique et pratique son sport favori, le tennis.

miss rhône-alpes

Félicitations à Chloé Prost élue Miss Rhône-Alpes pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/Ia35FpMoho — Miss France (@MissFrance) October 22, 2019

Chloé Prost mesure 1m77 et vient de Légny, dans le Beaujolais. Installée à Lyon depuis quatre ans pour ses études, la jeune femme de 20 ans est en première année de Master «management des achats» à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Lyon. Elle rêve de faire carrière à l’international et d’intégrer une entreprise de luxe.

miss Franche-comté

Félicitations à Solène Bernardin élue Miss Franche-Comté pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/cGLwT8BYEJ — Miss France (@MissFrance) October 22, 2019

Agée de 23 ans, Solène Bernardin mesure 1,76m et est étudiante en management à Lyon. Originaire de Granges-la-Ville en Haute-Saôneelle, elle se passionne pour le fitness et la pâtisserie, et souhaite à terme ouvrir une chaîne de restaurants

miss provence

Félicitations à Lou Ruat élue Miss Provence pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/K4dQhQ0F92 — Miss France (@MissFrance) July 31, 2019

Lou Ruat, 18 ans est née à Aix-en-Provence et mesure 1m71. Très active sur les réseaux sociaux où elle partage des photos de ses shootings, la jeune femme suit des études d'éco-gestion et est également ambassadrice de salons de coiffure dans sa région.

miss côte-d'azur

Félicitations à Manelle Souhalia élue Miss Côte d’Azur pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/jDAbtusSQ6 — Miss France (@MissFrance) July 31, 2019

Originaire de Nice, Manelle Souahlia à 18 ans et mesure 1m72. Après avoir passé un baccalauréat littéraire, elle a intégré l'école des hautes étudescommerciales (EDHEC). Sportive, elle a pratiqué l'aviron durant trois ans et a participé au championnat de France en 2016.

miss languedoc-roussillon

Félicitations à Lucie Caussanel élue



Miss Languedoc-Roussillon pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/f5OC1MvgDG — Miss France (@MissFrance) August 3, 2019

Lucie Caussanel est orginaire de Montblanc dans l'Hérault. Âgée de 18 ans, elle mesure 1,80 m. Après avoir décroché son baccalauréat scientifique, elle s'est ensuite inscrite en première année de médecine avant de mettre ses études entre parenthèses pour se concentrer sur les concours de beauté.

miss corse

Félicitations à Alixia Cauro élue Miss Corse pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/T1nj7Bab3l — Miss France (@MissFrance) September 6, 2019

Etudiante en troisième année de licence de chimie, Alixia Cauro, 20 ans, est originaire de Giglio. Elle mesure 1m77 et a longtemps pratiqué la danse classique. Elle fait aujourd'hui partie d'un club de natation synchronisée et se passionne pour la musique. Elle pratique le saxophone, le violon, ainsi que le chant lyrique.

miss lorraine

Félicitations à Ilona Robelin élue Miss Lorraine pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/Mp0NcRBATp — Miss France (@MissFrance) September 8, 2019

Titulaire d'un baccalouréat STMG, Ilona Robelin mesure 1m78 et est originaire de Montenoy. Agée de 18 ans, elle est engagée pour la cause animale et envisage de faire carrière dans l'immobilier.

miss alsace

Félicitations à Laura Theodori élue Miss Alsace pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/3ddr7gLZe2 — Miss France (@MissFrance) September 8, 2019

Native de Strasbourg, Laura Theodori, 23 ans, 1m,75, est diplômée d'un DUT en gestion des entreprises et d'une licence de management. Actuellement assistante d'éducation au collège Kléber de Strasbourg, elle souhaite prochainement reprendre ses études pour devenir CPE (conseillère principale d'éducation).

miss midi-pyrénées

Félicitations à Andréa Magalhaes élue Miss Midi-Pyrénées pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/p5xQONbiCa — Miss France (@MissFrance) September 14, 2019

Agée de 21 ans, Andréa Magalhaes mesure 1,72 m. Passionnée de lecture et d'activités créatives, Andréa Magalhaes souhaite travailler dans les laboratoires de l'oncopole de Toulouse et s'engager ainsi dans la lutte contre le cancer.

miss aquitaine

Félicitations à Justine Delmas élue Miss Aquitaine pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/hZVhSZdkfd — Miss France (@MissFrance) September 16, 2019

Actuellement en licence de droit à Périgueux, Justine Delmas mesure 1m77. Agée de 21 ans, la native de Bergerac avait déjà été sacrée Miss Périgord en 2016, et terminé deuxième dauphine au concours Miss Aquitaine de la même année. Pour s'entretenir, elle n'hésite pas à faire de nombreuses séances de musculation et du wakeboard.

miss normandie

Félicitations à Marine Clautour élue Miss Normandie pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/9miQTlDudv — Miss France (@MissFrance) September 20, 2019

Marine Clautour, 21 ans, mesure 1m72 et habite actuellement à Rouen. Étudiante en master assurance et gestion du patrimoine, elle est également une grande sportive. Après avoir pratiqué le twirling et la gymnastique en équipe, elle aujourd'hui fait du fitness et du full-contact.

miss île-de-france

Félicitations à Evelyne de Larichaudy élue Miss Ile-de-France pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/VolBJZzxvy — Miss France (@MissFrance) September 24, 2019

Originaire de l'île de la Réunion, Evelyne de Larichaudy réside depuis plusieurs années à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Ingénieure de formation, la jeune femme mesure 1m72 et est diplômée de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP). Elle fêtera ses 24 ans en décembre prochain, l'âge l'imite pour participer au concours national de beauté.

miss bourgogne

Félicitations à Sophie Diry élue Miss Bourgogne pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/k9KhJ3nHXo — Miss France (@MissFrance) September 24, 2019

Agée de 21 ans, Sophie Diry originaire de Saint-Agnan, en Saône-et-Loire. Elle mesure 1m76 et est étudiante en master de biologie et biochimie moléculaire à l’université de Dijon.

miss pays de la loire

Félicitations à Yvana Cartaud élue Miss Pays de La Loire pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/SZUcnKfqSL — Miss France (@MissFrance) September 29, 2019

À 18 ans, Yvana Cartaud mesure 1m73 et suit un cursus littéraire au lycée de Lattre, à La Roche-sur-Yon. Originaire de Beaufou, elle espère devenir soit architecte d’intérieur soit responsable de mission humanitaire.

miss bretagne

Félicitations à Romane Edern élue Miss Bretagne pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/X5YV63U3cs — Miss France (@MissFrance) September 27, 2019

Etudiante en Master 2 de neuropsychologie à l’université de Bordeaux, Romane Edern vient de Cléder, près de Roscoff, dans le Finistère. Elle a 24 ans et mesure 1m73. La jeune femme s’était déjà présentée deux fois à l’élection régionale. C'est dont la dernière fois qu'elle pourra se présenter car le règlement interdit de participer au concours plus de trois fois.

miss limousin

Félicitations à Alison Salapic élue Miss Limousin pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/gJ9Xq5h80d — Miss France (@MissFrance) October 6, 2019

Alison Salapic, 1m72, est une jeune infirmière de 22 ans. Elle travaille actuellement dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle et se passionne pour...la pêche aux carnassiers (Brochet, sandre, perche, black bass, ...).

miss centre-val de Loire

Félicitations à Jade Simon-Abadie élue Miss Centre-Val de Loire pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/BQJbAJZBDL — Miss France (@MissFrance) October 6, 2019

Agée de 22 ans, Jade Simon-Abadie mesure 1m73 et vient de Neuille-le-Lierre en Indre-et-Loire. Etudiante en deuxième année de master communication des entreprises et des institutions à Tours, Jade est un fille de pompier et souhaite «transmettre la valeur de l’altruisme».

miss poitou-charentes

Félicitations à Andréa Galland élue Miss Poitou-Charentes pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/l7nrJMMjYH — Miss France (@MissFrance) October 6, 2019

Née à Bayonne, Andréa Galland, 19 ans, a grandi à Niort et mesure 1m72. Elle a passé son bac scientifique aux Sables-d’Olonne et est aujourd’hui en prépa dans l’optique d’intégrer l’Ecole nationale des sous-officiers d’active à Saint-Maixent-l’Ecole. Elle espère devenir technicienne dans l’aéronautique sur hélicoptère.

miss picardie

Félicitations à Morgane Fradon élue Miss Picardie pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/NCd3Nu9jtA — Miss France (@MissFrance) October 28, 2019

Etudiante en langues étrangères appliquées (LEA) à l’Université de Tours, Morgane Fradon, 20 ans, a pris la décision de faire une pause dans ses études pour se préparer pleinement à l'élection de Miss France. Ell mesure 1m74 et est originaire de Cires-lès-Mello, dans l’Oise.

miss Saint-Martin-Saint-Barthélémy

Félicitations à Layla Berry élue Miss St Martin - St Barthélémy pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/ObA9QdkziZ — Miss France (@MissFrance) October 6, 2019

Layla Berry mesure 1m75 et vient de Grande Saline, à Saint-Barthélemy. Actuellement en troisième année de licence stratégie et économie d’entreprise à la Sorbonne, à Paris, la jeune femme de 20 ans souhaite revenir à Saint-Barthélemy après son Master pour contribuer au développement de son île natale.

miss martinique

Félicitations à Ambre Bozza élue Miss Martinique pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/bA6racFUFj — Miss France (@MissFrance) October 6, 2019

Ambre Bozza, 21 ans, mesure 1m75 et est étudiante en deuxième année d'école des arts. Sa devise ? «Le but de la vie, ce n’est pas l’espoir de devenir parfait, c’est la volonté d’être toujours meilleur».

miss nouvelle-calédonie

Félicitations à Anaïs Toven élue Miss Nouvelle-Calédonie pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/m4Aeg61EmZ — Miss France (@MissFrance) September 2, 2019

Anaïs Toven est originaire de Nouméa. Agée de 19 ans, elle est étudiante en licence de Sciences de la vie et de la Terre, à l'université de Nouville et mesure 1m75. Elle a pratiqué la natation pendant plusieurs années et a même participé à de nombreuses grandes compétitions.

miss mayotte

Félicitations à Eva Labourdere élue Miss Mayotte pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/mjgzQn5gKt — Miss France (@MissFrance) September 2, 2019

Agée de 20 ans, Éva Labourdère, 1,75 m, est étudiante en deuxième année de BTS MECP (métiers de l'esthétique, cosmétique et parfumerie). Originaire de Mtsapéré, elle espère intégrer un Bachelor luxe, mode et design. Grande sportive, elle pratique le tennis depuis son plus jeune âge.

miss réunion

Félicitations à Morgane Lebon élue Miss Réunion pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/L0IECJOMlx — Miss France (@MissFrance) August 25, 2019

Âgée de 21 ans, Morgane Lebon mesure 1,76 m. La jeune femme, originaire de Saint-Joseph, est étudiante en troisième année d'Administration Économique et Sociale. Elle se définie comme une personne généreuse, simple et très respectueuse.

miss guadeloupe

Félicitations à Clémence Botino élue Miss Guadeloupe pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/WQ2L0ZwLUx — Miss France (@MissFrance) August 4, 2019

Titulaire d'un baccalauréat scientifique, qu'elle a obtenu avec mention très bien, Clémence Botino, 22 ans, est aujourd'hui étudiante en Master d'histoire de l'art à la Sorbonne. Elle mesure 1m74 et souhaite devenir conservatrice du patrimoine.

miss tahiti

Félicitations à Matahari Bousquet élue Miss Tahiti pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/53VWWwCPd8 — Miss France (@MissFrance) July 31, 2019

Matahari Bousquet, 22 ans, vient de Moorea, une île de la Polynésie Française. Passionnée d'art, elle rêve d'intégrer une école de mode et est engagée pour la protection de l'environnement. Elle mesure 1m80.

miss guyane

Félicitations à Dariana Abe élue Miss Guyane pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/s2lZZPFeeY — Miss France (@MissFrance) October 22, 2019

Esthéticienne de profession, Dariana Abe, 21 ans, 1m73, vient d’Apatou, dans l’ouest Guyanais. Selon le site Miss Guyane, elle est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qui sont devenues trop «banalisées de nos jours».