«All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey est n°1 des charts américains pour la toute première fois

A chaque Noël, la chanson de Mariah Carey «All I Want For Christmas Is You» est partout. Et pour la première fois depuis sa sortie il y a vingt-cinq ans, le tube décroche la première place du top single aux Etats-Unis.

Le Billboard Hot 100 compile les chiffres de vente, de diffusion en radio et d’écoutes en streaming.

C’est grâce à cette compilation de données que la chanson culte parvient à occuper la première place du classement pour la première fois. «All I Want For Christmas Is You» arrive en effet en tête du classement streaming pour la deuxième semaine consécutive et prend également la tête des ventes de chansons numériques avec 27.000 exemplaires vendus en une semaine, détaille Billboard.

19e single n°1 pour Mariah Carey

Pour Mariah Carey, il s’agit du 19e single à se classer n°1 des charts aux Etats-Unis. Elle n'est plus qu'à une encablure de la première place, détenue par - excusez du peu - les Beatles, avec 20 titres.

«All I Want For Christmas Is You» est sorti en 1994 et figurait à l’origine sur l’album de compilations de Noël, «Merry Christmas». Depuis, la chanson est devenue un véritable hymne des fêtes de fin d’année.

Mariah Carey a bien le compris le filon et assure chaque année la promotion de son «vieux» tube. En 2011, elle avait même sorti une nouvelle version du titre, en duo avec Justin Bieber.