Tout savoir sur la série «The Witcher» de Netflix

La série «The Witcher» suscite une grande attente. Depuis le 20 décembre, elle est disponible sur Netflix avec une première saison en 8 épisodes, qui s’annonce épique.

Cette fiction est l’adaptation de la série de romans d'Andrzej Sapkowski, dont l'oeuvre a égalemet inspiré la saga de jeux vidéo à succès éponyme (ceux-ci ayant fortement contribué à la notoriété de son travail). L'écrivain polonais n’a pas participé directement à la version télévisée, mais il apparaît toutefois en tant consultant créatif, et aurait donné son approbation sur la direction choisie par la production pour mettre en image cette histoire de «dark fantasy» avec un monde peuplé de créatures magiques et maléfiques, aux noms parfois barbares (Kikimorrhe, Striga…). Un univers qui n’est pas sans rappeler «Le Seigneur des Anneaux» de J.R.R. Tolkien ou le «Game of Thrones» de George R.R. Martin.

L’histoire suit un personnage nommé Geralt de Riv, aux longs cheveux blancs. Ce n'est pas un sorcier, mais un sorceleur, spécialisé dans la chasse aux monstres parcourant le continent à la recherche de son prochain contrat. Il est également surnommé le Boucher de Blaviken.

Au même moment, un conflit majeur opposant l’Empire de Nilfgaard aux royaumes du Nord menace de semer le chaos dans la région. Pourchassée par les ennemis de sa famille, la princesse Ciri – dont la destinée (et les pouvoirs qui sommeillent en elle) pourrait changer le cours de l’Histoire – est contraint de prendre la fuite. Sa seule chance de survie est de trouver Geralt de Riv afin que ce dernier assure sa protection.

Dans ce monde se trouve également Yennefer, une puissante sorcière dont l’apparence a été modifiée grâce à la magie. Elle aura un rôle déterminant à jouer aux côtés de Geralt et Ciri.

Un sorceleur est un humain mutant qui, dès le plus jeune âge, a été formé dans un lieu nommé Kaer Morhen pour y subir des épreuves alchimiques, dont une appelée l’épreuve des herbes. Un rituel dont peu d’apprentis parviennent à sortir vivant. Celui-ci leur permet de développer des sens surhumains, ainsi que des capacités physiques et mentales hors norme. Les cheveux blancs sont le résultat direct des mutations subies par un Sorceleur. Un entraînement tellement extrême que ceux qui parviennent à en réchapper sont marqués à vie. Ils sont méprisés par la quasi-totalité des êtres vivants dans leur monde.

Mais cela ne fait d’eux des êtres insensibles selon Henry Cavill, l’interprète de Geralt de Riv. «Les rumeurs sur les Sorceleurs disent qu'ils n'ont pas d'émotions. (…) Elles sont alimentées par les Sorceleurs eux-même, qui les mettent en avant afin d'obtenir de bon contrat quand ils négocient. Parce que ceux avec qui ils négocient pensent qu'ils sont dénués d'émotions, donc ils ne peuvent pas faire appel à leur grandeur d'âme. (...) Pour Geralt, il est comme tout le monde. Il a des émotions, beaucoup même. Geralt a construit un mur autour de son cœur», explique le comédien au site français IGN.com.

Connu pour avoir incarné le personnage de Superman dans les récentes adaptations des histoires du superhéros de DC Comics sur grand écran, Henry Cavill n’a pas ménagé ses efforts pour apparaître au générique de «The Witcher». Selon ses propres confessions, il était un grand fan du jeu vidéo. Aussi, quand la rumeur d’une adaptation en série pour la télévision à commencer à se répandre, il s’est empressé de faire connaître son intérêt pour le rôle principal à Lauren Hissrich, avant même que celle-ci n’écrive une seule ligne du scénario. «Il était vraiment très pénible», se souvient-elle selon le site Vulture. «J’ai fini par dire : ‘Oui, j’accepte de vous voir. La série n’a pas encore obtenu le feu vert. Il n’y a rien pour le moment’. Je lui ai dit : ‘Merci. Maintenant, je dois aller écrire le scénario’», poursuit-elle.

Henry Cavill s’était alors promis de tout faire pour réussir à obtenir le rôle de Geralt de Riv. Son insistance a été payante. Et si on en croit les premières images, l’acteur colle parfaitement au personnage principal, musculeux, charismatique et désabusé.

Netflix est manifestement très confiant concernant le futur succès de la série puisque la plateforme a déjà commandé une saison 2 selon le compte Twitter de Lauren Hissrich.

