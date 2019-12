Vacances de Noël : les dessins animés à regarder en famille

Pour des vacances de Noël pleines de féérie, les chaînes de télévision programment de nombreux films d'animation à regarder en famille.

Sur TF1, parents et enfants pourront notamment partager un bon moment autour d'«Hôtel Transylvanie» (le 25 décembre à 15h20) et «Hôtel Transylvanie 2» (le 25 décembre à 16h50).

Sur France 2, le programme sera aussi chargé que la hotte du Père Noël avec «Aladdin» le 22 décembre à 21h05, suivi à 22h30 du bijou du maître japonais Hayao Miyazaki «Le voyage de Chihiro». Le 23 décembre place à d'autres héroïnes charismatiques avec «La petite sirène» à 13h40 et «Alice au pays des merveilles» à 15h05. Le 24 décembre c'est un autre classique Disney qui émerveillera petits et grands, «Pinocchio», à 13h45, puis «Madagascar 3» à 15h10. Evidemment un Noël sans «Cendrillon» ne serait pas vraiment un Noël, elle nous donne donc rendez-vous le 25 décembre à 13h40. Un peu de douceur et de magie avant de faire découvrir aux plus jeunes le cultissime «Blanche Neige et les sept nains» le 25 décembre à 14h45.

Sur France 4, c'est avec les aventures déjantées des «As de la jungle» qu'on divertira tout le monde le 25 décembre à 21h.

Sur M6, c'est «La Reine des Neiges» qui sera à l'honneur avec la diffusion du premier volet du fameux dessin-animé le 23 décembre à 21h05 suivi, ce même jour, des courts métrages «La Reine des neiges - Joyeuses fêtes avec Olaf» à 22h55, et «La Reine des neiges – Une fête givrée» à 23h15. M6 proposera en outre «Le voyage d’Arlo» le 24 décembre à 21h05, et «Planes 2», toujours le 24 décembre, à 22h45.

Sur Canal+, on prendra un grand shoot de vitamines avec «Astérix - Le secret de la potion magique» le 22 décembre à 9h10 tandis que Canal+Family diffusera «L'étoile de Noël» le 25 décembre à 20h50.

OCS propose parmi sa très alléchante programmation « Noël japanimé » (dont le détail complet est à retrouver ici), l’émouvante chronique familiale «Miraï ma petite soeur» de Mamoru Hosoda, le dimanche 22 décembre à 20h40 sur OCS City. Toujours sur OCS City, et du même réalisateur talentueux, on retrouvera «Le garçon et la bête», le mercredi 25 à 20h40, ainsi que le fameux «Les enfants loups Ame et Yuki», le 25 à 22h35.

Du côté de Netflix, parmi les nombreux dessins-animés disponibles, on ne se privera pas du petit nouveau, spécialement concocté pour célébrer les fêtes cette année : «Klaus».