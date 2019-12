The Voice saison 9 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La neuvième saison du concours de chant «The Voice» - dans sa version réservée aux talents de plus de 16 ans - commencera le samedi 18 janvier à 21h05 sur TF1.

Les téléspectateurs auront ce soir-là rendez-vous avec les premières auditions à l’aveugle du cru 2020. Cette année le jury de l’émission, toujours présentée par Nikos Aliagas, sera composé de Marc Lavoine, Pascal Obispo, Amel Bent, et Lara Fabian.

«C’est une joie absolue de vivre une expérience de transmission aussi bienveillante. J’ai déjà eu la chance de participer à 'The Voice' au Québec et j’ai à cœur de transmettre. Les codes sont naturellement différents au Canada sur de nombreux points, mais l’esprit de famille est en revanche le même partout, explique Lara Fabian. Lorsque j’ai été appelée, la première chose que je souhaitais savoir est si nous allions nous retourner en cas de refus. Cela me paraissait crucial car je trouve très dur de laisser un talent partir sans explication, ni marque d’empathie. Heureusement, la production a changé cela et j’en suis ravie» s'est enthousiasmée la chanteuse. Concernant la compétition avec les autres jurés elle a confié : «Je me suis battue comme une lionne pour faire venir les talents dans mon équipe. Il y a eu une douce guerre entre nous et de chouettes 'punchlines'. Marc est particulièrement redoutable en la matière !».

Quelques semaines plus tard, les lives seront quant à eux retransmis depuis une salle de spectacle parisienne. Pour cette nouvelle édition, les quatre finalistes seront choisis exclusivement par le public. Autre nouveauté, une «Family Room» sera installée près des célèbres fauteuils rouges des coachs. C’est désormais depuis cet espace que les familles et les proches des candidats se confieront à Nikos Aliagas.