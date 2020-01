Le film à voir : «Creed II» sur Canal+

Après le succès du premier volet, «Creed II» voit revenir sur le devant de la scène l’ancien ennemi juré de Rocky Balboa, Ivan Drago. Des retrouvailles intenses entre Sylvester Stallone et Dolph Lungren qui ont de quoi ravir les fans de la saga.

L’histoire débute avec Adonis Creed, le fils d’Apollo que Rocky Balboa a pris sous son aile, qui parvient à décrocher le titre tant convoité de champion du monde dans la catégorie poids lourds. Le jeune homme est aux anges. Et mène une vie harmonieuse avec sa petite-amie Bianca, avec laquelle il attend un enfant.

Alors que rien ne semble en mesure de freiner son ascension, il se voit mettre au défi par Viktor Drago, le fils d’Ivan Drago, le boxeur russe responsable de la mort de son père trente ans plus tôt. Rocky tente de dissuader Adonis de participer au combat. Mais le boxeur n’en fait qu’à sa tête, et accepte la confrontation. Même si cela doit se faire sans la présence de son entraîneur. Et contre l’avis de son entourage.

Réalisé par Steven Caple Jr., «Creed II» propose un spectacle musclé définitivement destiné à faire plaisir aux fans de la saga initié en 1976 par Sylvester Stallone. L’acteur, qui a annoncé qu’il s’agissait de sa dernière apparition dans le rôle, y retrouve Dolph Lungren avec lequel il avait partagé l’écran dans «Rocky IV» en 1985, cette fois chacun installé d’un côté du ring. Michael B. Jordan livre une nouvelle fois une interprétation inspirée, débordant d’énergie. Face à lui se trouve le boxeur allemand Florian «Big Nasty» Munteanu, un beau bébé de 106 kilos pour 1 mètres 95. Avec également Tessa Thompson et Phylicia Rashad.

Creed II, le 10 janvier à 21h sur Canal+ (et sur myCANAL)