«On se sourit et on se dit bonjour» : Inès Reg se confie sur son clash avec Natasha St-Pier dans l'émission «Danse avec les stars»

Plusieurs semaines après la dispute qui a éclaté entre Natasha St-Pier et Inès Reg dans l’émission «Danse avec les stars», la jeune humoriste a mis au clair la relation qu’elle entretient aujourd’hui avec la chanteuse. Et la situation semble apaisée.

Natasha St-Pier et Inès Reg auraient-elles enterré la hache de guerre ? Alors que l’humoriste effectue actuellement la promotion de son nouveau spectacle, cette dernière a tenu à mettre les choses au clair concernant la relation qu’elle entretient avec sa rivale de l’émission Danse avec les stars.

Danse avec les stars défraie en effet la chronique depuis quelques semaines, non pas pour les performances artistiques des participants, mais pour le clash devenu viral entre Inès Reg et Natasha St-Pier.

«C'était une passade»

Les deux femmes ont fait parler d’elles à coup de menaces de mort, d'insultes, de mains courantes… Et pourtant, les tensions sont désormais «apaisées» selon Inès Reg, invitée du micro d’Europe 1 dans l’émission Culture Médias ce mercredi 17 avril. «C'était une passade. Tout est fini. Des embrouilles entre collègues, ça arrive tout le temps. Il y a eu une mini altercation, et maintenant, on se voit dans les couloirs, on se sourit et on se dit bonjour», explique-t-elle.

La jeune femme semble décidée à oublier cet épisode, pour se concentrer à présent sur la compétition, au côté de Christophe Licata, son partenaire de danse. «Il est là depuis 13 ans et il n'a jamais gagné ! Je veux lui offrir cette victoire», confie-t-elle. Néanmoins, l’humoriste ne cache pas son envie de se retrouver en finale contre Natasha St-Pier, «pour que cela fasse les grands titres».