Une pétition appelle au boycott de la série «Messiah», «Carrie» adaptée en série, Jean Reno dans «Dix pour cent»... les 3 infos TV

Une pétition appelle au boycott de la série «Messiah», «Carrie» adaptée en série, Jean Reno dans «Dix pour cent»... Voici les 3 infos TV à retenir.

Une pétition appelle au boycott de la série «Messiah»

Lancée il y a un mois par une internaute qui dénonce «une propagande maléfique et anti-islamique», une pétition qui demande le boycott de la série «Messiah» de Netflix a reçu des milliers de signatures. «Si ça avait été une propagande anti-quoi que ce soit, je n’y aurais pas participé. Les auteurs de cette pétition se trompent évidemment. Les gens qui signent la pétition n’ont même pas vu la série ! » déplore dans les pages du Parisien Tomer Sisley qui joue dans la série. Histoire fictive, «Messiah» suit «un homme charismatique à la tête d'un étrange mouvement spirituel qui sème le trouble dans le paysage géopolitique mondial» résume Netflix.

«Un homme capable de défier l’organisation État islamique en Syrie, de provoquer une fusillade sur le Mont du Temple à Jérusalem ou se revendiquant de plusieurs miracles aux États-Unis et présenté par ses partisans comme le fils de Dieu et par ses détracteurs comme un agitateur politique semant le chaos» comme le résume tvmag.lefigaro.fr à qui Tomer Sisley s'était confié il y a quelques semaines : «Messiah va vous forcer à vous poser des questions qui vont vous amener à trouver votre vérité. Êtes-vous quelqu’un qui croit ce que vous voyez ou voyez-vous ce que vous croyez ? Ce que j’aime c’est que Messiah n’apporte pas de réponse et vous laisse choisir. Il n’y a pas une vérité mais votre vérité qui sera fort différente de celle de votre voisin ou de votre meilleur ami» .

«Carrie» adaptée en série

La chaîne FX a passé commande d'une adaptation en série de «Carrie». Le premier roman publié en 1974 par le maître de l'horreur Stephen King avait déjà fait l'objet de longs-métrages, notamment un en 1976 réalisé par Brian de Palma avec Sissi Spacek, et un en 2013 par Kimberly Pierce avec Chloë Grace Moretz et Julianne Moore. Pour l'instant le casting de la série n'a pas été dévoilé.

Jean Reno dans «Dix pour cent»

Star du «Grand Bleu» et des «Visiteurs», Jean Reno sera au casting d'un épisode de la saison 4 de «Dix pour Cent». Comme les nombreux autres guests de la série de France 2 sur les agents de stars, il interprétera son propre rôle. Parmi les autres personnalités attendues dans les nouveaux épisodes, figureront notamment Sigourney Weaver, Franck Dubosc, Charlotte Gainsbourg, José Garcia et Sandrine Kiberlain.