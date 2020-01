Golden Globes 2020 : la robe étonnante de Jennifer Lopez moquée sur Twitter

A l’occasion de la 77ème cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu ce dimanche 5 janvier, Jennifer Lopez a surpris avec un choix de robe atypique. Comme à leur habitude, les internautes n’ont pas manqué d’imagination dans leurs tweets, se moquant copieusement de la star.

Nommée aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour avoir interprété une stripteaseuse dans le film «Queens», la chanteuse, qui a l'habitude de porter des robes glamour, a surpris tout le monde dans une robe étonnante, signée Valentino.

Cette robe comportait notamment un énorme noeud doré et vert qui a largement été comparée, sur les réseaux sociaux, à... un cadeau de Noël.

«Noël est terminé, alors pourquoi vous envelopper comme un cadeau ?», a lancé un internaute, tandis que d'autres ont fait le rapprochement avec le «pull moche de Noël» qu'arborait Ryan Reynolds.

Malgré son look qui laissait présager un beau cadeau de début d'année, Jennifer Lopez n'a pas raflé son prix, qui est revenu à l'actrice Laura Dern pour son rôle d'avocate dans le film «Marriage Story».

JLo had the best recycled wrapping paper dress of the night! #GoldenGlobes pic.twitter.com/eoGv7877Wc — Cooper Lawrence (@CooperLawrence) January 6, 2020