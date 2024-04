TikTok menacé d'être interdit aux Etats-Unis : quels sont ces pays qui ont déjà banni ce réseau social ?

La loi menaçant d'interdire l’application TikTok aux Etats-Unis a été votée ce samedi 20 avril par les députés. Plusieurs pays dans le monde entier ont déjà banni ce réseau. Voici ceux concernés.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs américains de TikTok. Alors que la Chambre américaine des représentants a adopté une proposition de loi qui demande à la plate-forme de couper les liens avec la Chine, TikTok est menacé d'être interdit des Etats-Unis. La loi obligerait ByteDance, la société mère de TikTok, à vendre l’application dans un délai de 180 jours au risque d’être exclue des boutiques d’applications d’Apple et de Google aux Etats-Unis. Encore faut-il que ce texte soit adopté aussi au Sénat américain la semaine prochaine.

La loi «vise à résoudre des questions légitimes de sécurité nationale et de protection des données liées aux rapports du Parti communiste chinois avec un réseau social», a expliqué le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Accusée «d’espionner et de manipuler les 150 millions d’utilisateurs américains», la Chine nie ces plaintes. Elle a rapidement répliqué, dénonçant une décision «contraire au principe de concurrence». «Si un soi-disant prétexte de sécurité nationale peut être utilisé pour écarter arbitrairement des entreprises performantes d’autres pays, alors il n’y a plus d’équité ni de justice», a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Déjà plusieurs pays ont interdit TikTok

Dans le monde, plusieurs pays ont banni TikTok ces dernières années. Sur le continent asiatique, après des affrontements meurtriers entre les armées indienne et chinoise autour d’un litige frontalier dans l’Himalaya, l’interdiction de TikTok en Inde depuis janvier 2021 a été un revers pour le réseau. Le pays était à l’époque son plus grand marché étranger avec 150 millions d’utilisateurs actif par mois. Non loin, les autorités pakistanaises ont de leur côté interdit temporairement TikTok à plusieurs reprises avant de revenir sur leur décision. Et pour cause, il aurait joué un rôle clé dans le résultat choc des élections dans le pays, le parti d’Imran Khan se servant de l’application pour atteindre des millions d’électeurs analphabètes.

Toujours en Asie, TikTok est interdit au Népal depuis novembre 2023. Le ministre des Communications et des Technologies de l’information du pays avait déclaré que l’application a «été systématiquement utilisée pour partager du contenu qui perturbe l’harmonie sociale».

Certains dirigeants occidentaux bannissent TikTok de leur téléphone

Parallèlement, dans d'autres pays et continents, ce sont certaines institutions qui ont choisi d'évincer TikTok de leurs usages. En février 2023, la Commission européenne avait annoncé l’interdiction du téléchargement et de l’utilisation de TikTok sur les appareils professionnels de leurs employés et sur ceux connectés au réseau mobile de la Commission. D’autres institutions de l’UE, le Conseil et le Parlement européens, le Conseil de l’UE ou encore la Cour des comptes européenne ont également appliqué cette prohibition de TikTok.

Aux Etats-Unis, dans le Montana, un tribunal fédéral avait même bloqué en novembre 2023 une loi adoptée en mai 2023 par le gouvernement de cet Etat visant à interdire complètement l’application, au motif qu’elle violait les droits constitutionnels en matière de liberté d’expression.

Le Canada, quant à lui, a interdit l’application sur tous les téléphones gouvernementaux à la même période en février 2023, après des mesures similaires prises aux Etats-Unis et dans l’Union européenne puisque TikTok «présente un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité». Un mois plus tard, c’est le Parlement britannique qui a opté pour la même interdiction sur tous ses appareils et son réseau.

Toujours en mars 2023, les législateurs néo-zélandais sont convenus d’interdire TikTok sur les appareils mobiles ayant accès au réseau parlementaire pour problèmes de cybersécurité, avait annoncé Washington Post. Un mois plus tard, l’Australie a rejoint les pays qui ont banni l'application.

Avant ces décisions, Taïwan avait déjà interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux en 2022, les risques pesant sur la cybersécurité nationale ayant servi à justifier cette décision.