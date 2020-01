«Little America» : une nouvelle série d'anthologie prometteuse à découvrir en janvier sur AppleTV+

Déjà renouvelée pour une saison 2, «Little America» sera mise en ligne le vendredi 17 janvier par AppleTV+.

Inspirée par les histoires vraies publiées dans le magazine Epic, «Little America» dévoile «les histoires amusantes, romantiques, émouvantes et surprenantes d’immigrés aux Etats-Unis » annonce la plateforme.

Ecrite par Lee Eisenberg («The Office») qui officie aussi en tant que showrunner, elle est produite par Kumail Nanjiani («The Big Sick»), Emily V. Gordon («The Big Sick»), Alan Young («Master of None», «Parks and Recreation»), ou encore Sian Heder («Orange is the new black»).

La première saison à découvrir ce 17 janvier est composée de huit épisodes de trente minutes. Chacun d’entre eux s’attache à une histoire propre. «The Manager» suit Kabir, 12 ans, dont les parents qui tiennent un hôtel viennent d’être renvoyés en Inde. «The Jaguar» raconte le quotidien de Marisol, une Mexicaine sans papiers qui rêve de devenir une championne de squash. «The Cowboy» a pour personnage principal un Nigérien tout juste diplômé en économie qui, fan des cowboys, tente de se faire à la vie en Oklahoma.

«The Silence» s'intéresse à Sylviane, qui après une retraite de méditation de dix jours a développé des sentiments pour un homme avec lequel elle n’a pas échangé un seul mot. «The Son» part sur les traces de Rafik, contraint de fuir la Syrie après que son père a découvert qu’il était gay. «The Baker» a pour héroïne Beatrice, seule de sa fratrie de 22 frères et soeurs a avoir été envoyée depuis l’Ouganda suivre des études aux Etats-Unis. «The Grand Prize Expo Winners» dévoile une mère singapourienne célibataire qui gagne une croisière en Alaska au cours de laquelle elle et ses enfants vont pour la première fois goûter aux plaisirs de la vie. Enfin «The Rock» montre un Iranien capable de tout pour construire une maison à sa famille…

Côté casting, on retrouve notamment John Ortiz, Zachary Quinto, Sherilyn Fenn, ou encore l’actrice française Mélanie Laurent.