«The New Pope», la série où deux papes s’affrontent, sur Canal+

Un peu plus de trois ans après «The Young Pope», le cinéaste oscarisé Paolo Sorrentino revient sur Canal+ avec «The New Pope». Une suite qui s’annonce absolument divine.

Déclinée en 9 épisodes de 52 minutes, la série voit revenir Jude Law (dont la présence au générique a longtemps été remise en cause) dans la peau de Pie XIII, Cécile de France dans le rôle de Sofia Dubois, l’experte en marketing en charge de rafraîchir l’image de l’Eglise, Ludivine Sagnier dans celui d’Esther Aubry, une fervente chrétienne, ainsi que Javier Càmara et Silvio Orlando, qui incarnent respectivement les cardinaux Gutierrez et Voiello.

Les téléspectateurs seront également ravis d’apprendre que deux invités de choix feront une apparition à l’écran, la comédienne Sharon Stone et le musicien Marilyn Manson, dont la présence au générique a été officialisé en mai dernier par la chaîne américaine HBO (qui diffuse la série aux États-Unis).

Mais la recrue incontournable de cette nouvelle saison n’est autre que John Malkovich. L’acteur y incarne John Brannox, un aristocrate britannique que rien ne prédestinait à la papauté, et détenteur d’un secret indicible qui pourrait fortement nuire à la fonction.

Un duel entre deux papes

L’histoire reprend au moment où Pie XIII se trouve entre la vie et la mort. Les médecins doutent qu’il reprenne conscience un jour. Pour les fidèles, il est devenu un Saint qu’ils ne cessent de prier. En coulisses, le secrétaire d’État Voiello organise l’élection d’un nouveau pontife. Un événement capital au moment où l’Église se retrouve menacés par les scandales et une potentielle attaque terroriste.

Après un premier conclave tumultueux, le cardinal Voiello pense avoir trouvé en la personne de Sir John Brannox un candidat parfait pour le poste suprême. Cet homme raffiné et vaniteux deviendra Jean-Paul III. Mais son règne est menacé par le possible réveil de Pie XIII. Et si ce dernier revient à la vie, nul doute que leur face-à-face sera explosif.

Encore une fois, Paolo Sorrentino ne déçoit pas à la réalisation de «The New Pope» avec une photographie acidulée, une bande son électro-pop enlevée, et des dialogues affûtés comme une lame. Certes, il joue parfois avec notre patience, et abuse parfois d’une petite musique en fond sonore pour appuyer l’ambiance voulue dans certaines scènes.

Mais le réalisateur parvient toutefois à se servir magnifiquement des décors, absolument somptueux, et du talent des comédiens qu’ils dirigent. L’alchimie entre Jude Law et John Malkovich à l’écran est un pur bonheur. «The New Pope» se vit définitivement comme une expérience télévisuelle pas comme les autres.

The New Pope, à partir du 13 janvier sur Canal+, et sur myCANAL