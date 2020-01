«Atlanta» de retour en 2021, un acteur de «Grey’s anatomy» quitte la série, un duo pour animer les Golden Globes, les 3 infos TV à retenir

La série «Atlanta» de retour en 2021, Justin Chambers quitte «Grey’s anatomy», Tina Fey et Amy Poelher de retour à la présentation des Golden Globes, voici les trois infos TV qu’il fallait retenir.

Un retour en 2021 pour «Atlanta»

La série «Atlanta» ne reviendra pas avant janvier 2021 a révélé le patron de la chaîne américaine FX, John Landgraf. Au moment de sa diffusion, les fans de la fiction créée par Donald Glover auront pratiquement attendu trois ans entre la deuxième et la troisième saison, qui sera composée de dix épisodes à l’instar de la première (la saison 2 en comptait 11, ndlr). Mais une bonne nouvelle est venue compléter cette annonce, puisque la saison 4 – qui n’aura que 8 épisodes – devrait suivre très rapidement, avec une diffusion prévue pour l’automne 2021.

Selon le site américain Variety, John Landgraf a précisé que ces deux nouvelles saisons devaient être considérées comme des « parties 1 et 2 », étant donné que les 18 épisodes allaient être tournés à la suite. Autre précision de taille, l’histoire se déroulera à Atlanta, mais surtout «en dehors des États-Unis», a-t-il également précisé. Une saison 5 n’a pas encore été officiellement commandée par la FX, mais John Landgraf ne ferme clairement pas la porte, assurant que le choix revient principalement à Donald Glover. «Tant que Donald souhaite continuer à faire ‘Atlanta’, je suis pour. Mais c’est son choix», précise-t-il.

Justin Chambers annonce son départ de «Grey’s anatomy»

Selon une information révélée par le site américain Deadline, Justin Chambers, qui incarnait le docteur Alex Karev depuis les débuts de la saga médicale en 2004, a quitté définitivement le casting de «Grey’s anatomy». L’acteur n’était plus apparu dans la série depuis l’épisode diffusé le 14 novembre dernier outre-Atlantique, qui était le 350e de la fiction.

«Il n’existe pas de bon moment pour dire adieu à une série et un personnage qui ont tant compté dans ma vie ces 15 dernières années. Cela fait quelque temps maintenant que j’aspire à diversifier mes rôles et mes choix de carrière. À l’heure où je fête mes cinquante ans, et alors que je suis entouré de ma femme et de mes cinq enfants, qui me soutiennent tant, je pense que le moment est venu», précise Justin Chambers dans un message envoyé à Deadline.

Amy Poelher et Tina Fey de retour à la présentation des Golden Globes 2021

Le duo formé par Tina Fey et Amy Poelher sera de retour pour animer la cérémonie des Golden Globes en 2021, succédant ainsi à Ricky Gervais qui, comme il l’a précisé à de nombreuses reprises lors de la dernière édition, assurait ce rôle pour la dernière fois de sa carrière (après 5 passages). Les deux comédiennes ne sont pas à leur coup d’essai, puisqu’elles avaient déjà été les maîtresses de cérémonie en 2013, 2014 et 2015.

«Impossible de nier que l’alchimie entre Tina et Amy est contagieuse. Nous avons très hâte de retrouver leur duo sur la scène des Golden Globes», a déclaré Lorenzo Soria, président de la Hollywood Foreign Press Association, qui organise la cérémonie.