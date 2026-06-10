«Not Suitable for Work» : une association de défense de personnes allergiques dénonce la série en raison d'une intrigue «dangereuse»

Une association de défense des personnes atteintes d'allergies alimentaires dénonce une intrigue «dangereuse» dans la série comique «Not suitable for Work».

Une association de sensibilisation aux allergies alimentaires pointe du doigt la série «Not Suitable for Work» de Mindy Kaling, pour sa représentation d'une allergie aux fruits de mer.

Dans le troisième épisode de la série Hulu (diffusée sur Disney+ en France), un personnage (Davis, incarné par Will Angus) mange des fruits de mer pour impressionner une femme, malgré une allergie grave et potentiellement mortelle.

La situation dégénère lorsqu'il fait un choc anaphylactique et est transporté d'urgence à l'hôpital. L'organisation à but non lucratif FARE (Food Allergy Research & Education) n'a pas trouvé cela drôle du tout.



Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle critique d’abord l'utilisation du Benadryl (un antihistaminique) pour traiter l'anaphylaxie du personnage, puis celle de «plusieurs doses d'épinéphrine» provoquant une «intoxication à l'adrénaline» au personnage.

FARE tient à souligner qu'un auto-injecteur d'adrénaline est sûr et «le seul médicament approuvé par la FDA (l'institution américaine chargée de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, ndlr) pour prévenir l'aggravation d'une anaphylaxie». «Nous exhortons vivement l'industrie du divertissement à commencer à représenter de manière responsable les allergies alimentaires comme une maladie grave», poursuit le communiqué.

Une pression bien réelle

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la PDG de FARE, le Dr Sung Poblete, a réaffirmé les erreurs commises par les scénaristes de «Not Suitable for Work» concernant les allergies alimentaires.



«Ce qui m’a le plus frappée, c’est que l’histoire reflète une pression bien réelle à laquelle sont confrontées de nombreuses personnes souffrant d’allergies alimentaires : celle de se taire, de s’intégrer ou d’éviter de mettre les autres mal à l’aise», a ajouté le Dr Poblete.

«Personne ne devrait avoir l’impression de devoir risquer sa santé pour impressionner quelqu’un ou éviter une conversation embarrassante», tient à souligner la professionnelle de santé.