«Uncut Gems» : le bijou des frères Safdie sur Netflix

Les frères Safdie débarquent sur Netflix le 31 janvier prochain avec «Uncunt Gems», un thriller détonnant dans lequel Adam Sandler – plus connu pour ses rôles potaches – livre une performance étonnante dans la peau d’un anti-héros.

Le comédien y incarne le rôle d’Howard Ratner, un bijoutier installé dans le célèbre «Diamond District» de Manhattan, à New York. Ce joaillier doté d’un incroyable bagout est également un joueur compulsif criblé de dettes. Mais Howard est persuadé qu’il parviendra toujours à s’extirper des galères qui encombrent son chemin. Pour ce qui est de ses problèmes d’argent, il compte se renflouer à l’aide d’une pierre précieuse rapportée illégalement sur le territoire américain. Quant à sa vie personnelle, Howard tente de ménager l’impatience de son épouse, qui menace de divorcer, tout en continuant à entretenir une relation extra-conjugale avec son employée.

Mais l’édifice commence à s’effondrer, et la survie financière et physique du bijoutier n’est plus garantie alors que les problèmes s’enchaînent de manière inéluctable après une décision regrettable de sa part. Howard parviendra-t-il à sauver sa peau face à ses créanciers ? Ce qui est certain, c’est qu’il mettra tout en œuvre pour parvenir à trouver une issue. Quoiqu’il en coûte.

Film sombre, ultra-rythmé, doté de dialogues aiguisés comme des lames de rasoirs, «Uncut Gems» est une gifle cinématographique signée par les frères Safdie. L’image est sublimée par la direction photo de Darius Khondji (Seven, Lost City of Z), et la nervosité du montage. Adam Sandler est méconnaissable dans le rôle principal. Non pas physiquement (on voit bien que c’est lui), mais dans le fait d’évoluer dans un registre qu’on ne lui connaît pas, ou si peu. Sa performance est tellement marquante que son nom a été un temps évoqué pour une éventuelle nomination à la prochaine cérémonie des Oscar dans la catégorie du «Meilleur acteur», sans que cela ne se concrétise.

Peu importe pour Adam Sandler, qui a bien compris que ce film venait de mettre sous le feu des projecteurs ses talents de comédiens comme nul autre auparavant. Lui qui est plus connu pour jouer dans des comédies lourdingues qu'autre chose. «Je ne remercierai jamais assez ces types pour avoir inspiré aux critiques quelque chose de gentil à dire à mon propos pour la première fois en trente p****s d’années», lançait-il à une horde de critiques lors de la cérémonie du New York Film Critic Circle. Idina Menzel (qui assure le doublage du personnage d’Elsa dans La Reine des neiges), Julia Fox, Lakeith Stanfield (Atlanta, Get Out), ou encore Eric Bogosian (Billions, Succession) complètent à merveille le casting. Les fans de NBA, la ligue américaine de basketball, se réjouiront de retrouver Kevin Garnett au générique, dans son propre rôle.