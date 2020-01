«Morts à l'aveugle» : le western avec les voix d'Alison Wheeler et Louane à (ré)écouter d'urgence

De l'harmonica, des cowboys, des saloons, tout y est... TCM Cinéma a lancé le 25 janvier dernier son podcast «Morts à l'aveugle». Un western audio de 90 minutes électrisant avec les voix d'Alison Wheeler, Louane et des doubleurs français de George Clooney, Hugh Jackman, Johnny Depp, Clint Eastwood et Samuel L. Jackson. Une plongée en plein Far West sans prises de vues mais digne des plus grands westerns.

Pour ceux qui auraient manqué la diffusion à la télévision, pas de panique, il est possible de se rattraper jusqu’au 25 février avec le replay à la demande sur les pages Facebook, Instagram et Youtube de TCM Cinéma, mais aussi Deezer, Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes de podcasts.

Concoctée par Bigger than Fiction, boîte de production spécialisée dans le numérique qui souhaite surfer sur la vague en pleine montée en puissance des fictions sonores, cette «ode à la pop culture d'hier et d'aujourd'hui» - sur une bande-originale hommage aux westerns mythiques concoctée aux petits oignons par Herman Dune - en met plein les ouïes des auditeurs.

Casque sur les oreilles et yeux fermés pour apprécier au mieux toute la richesse des sons qui sont proposés, on s'immerge avec délectation en 1856 à Las Sangres au Nouveau Mexique où James (Joël Zaffarano, voix françasie de Hugh Jackman), un cowboy torturé après avoir perdu sa femme et sa fille aux mains des sanguinaires Indiens Comanches, va enquêter sur une série de meurtres.

L'humoriste Alison Wheeler prête sa voix à une serveuse de saloon, la chanteuse Louane à la fille du pasteur (interprété par Hervé Jolly voix de Clint Eastwood)... Autour de ces personnages, qui ont ou vont nourrir de l'affection pour James, gravitent un shériff (voix de française George Clooney), un vieux sage (voix de Bruno Choël doublure de Johnny Depp), ou encore un prisonnier aux précieuses confidences (avec la voix de Thierry Desroses alias Samuel L Jackson).